Galatasaray yönetimi 6 oyuncunun satışından 30 milyon Euro bekliyor. Arap kulüplerinin transfer gündeminden hiç düşmeyen Belhanda ve Feghouli ikilisinden beklenen rakam 12 milyon Euro.

MAICON İÇİN 3-3.5 MİLYON EURO

Cimbom, Al Nasr'da kiralık oynayan Maicon'un satışından da 3-3.5 milyon Euro civarında gelir bekliyor. Yönetim, Babel ve Diagne'yi de elden çıkartarak maaş yükünü iyice hafifletecek.

TELLES'TEN 2 MİLYON EURO

Galatasaray, 2016 yılında Portekiz ekibi Porto'ya sattığı Alex Telles'ten anlaşma gereği hiç de azımsanmayacak bir gelir elde edecek.

Sambacı yıldız, Paris Saint Germain'e imza attığı anda 2 milyon Euro Aslan'ın olacak. (Takvim)



