Galatasaray’ın 286’ncı sınavı

Son galibiyet Moskova maçında
Cim Bom Avrupa’daki son galibiyetini, 2018- 2019 sezonu Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Lokomotiv Moskova’ya karşı 3-0’lık skorla aldı. Aslan sonraki 13 mücadeleyi 4 beraberlik, 9 yenilgiyle kapattı.
Deplasmandaki hasret büyük
Sarı-Kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 20 deplasman maçında galip gelemedi. Aslan bu süreçte 4 beraberlik, 16 yenilgi yaşadı.
Fatih Terim’le 79. mücadele
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa’daki 79. maçına çıkıyor. Terim’li Aslan’ın 78 karşılaşmada 30 galibiyet, 17 beraberlik ve 31 mağlubiyeti bulunuyor.
Bakü 2 maçta 1 kez kazandı
Azerbaycan Ligi’nde 2 hafta geride kaldı. İlk hafta evinde Sebail’i 2-1 mağlup eden Neftçi Bakü, ikinci hafta yine içeride oynadığı karşılaşmada Sumqayıt’a 2-0 yenildi.