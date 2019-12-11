Galatasaray’ın 1 numaralı kozu Muslera!

Galatasaray’ı bu sezon neredeyse tek başına ayakta tutan Muslera, PSG deplasmanı öncesi yine takımın 1 numaralı kozu olacak.

Son olarak Alanyaspor maçında yaptığı 5 net kurtarışla Aslan’ın 3 puan almasını sağlayan Uruguaylı file bekçisi, Fransız devi karşısında da benzer bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

5 maçta 30 kurtarışla, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin en fazla top çıkaran kalecileri arasında yer alan 33 yaşındaki eldiven, Devler Ligi’ne kâbus gibi bir veda yaşanmaması için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacak.