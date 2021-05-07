Galatasaray'ı yıkan Graham Potter, Tottenham yolunda
2017-18 sezonunda çalıştırdığı İsveç ekibi Östersund ile Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nin dışında bırakan ve şimdilerde Brighton'ın başında bulunan Graham Potter, Tottenham'da menajerlik adına en güçlü aday konumunda.
Jose Mourinho ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'de yeni menajer arayışları sürüyor. Alasdair Gold'a göre yeni menajer adına en güçlü aday Brighton'ın çalıştırıcısı Graham Potter...
2017-18 sezonunda İsveç ekibi Östersund'u çalıştırırken UEFA Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimizden Galatasaray'ı saf dışı bırakan Graham Potter, 2018-19'da Swansea City'yi çalıştırmıştı. 2019'dan beri Brighton'ın başında olan Graham Potter, İngiltere'nin en gözde menajerlerinden biri konumuna geldi.