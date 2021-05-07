Jose Mourinho ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'de yeni menajer arayışları sürüyor. Alasdair Gold'a göre yeni menajer adına en güçlü aday Brighton'ın çalıştırıcısı Graham Potter...

2017-18 sezonunda İsveç ekibi Östersund'u çalıştırırken UEFA Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimizden Galatasaray'ı saf dışı bırakan Graham Potter, 2018-19'da Swansea City'yi çalıştırmıştı. 2019'dan beri Brighton'ın başında olan Graham Potter, İngiltere'nin en gözde menajerlerinden biri konumuna geldi.



