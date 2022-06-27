Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe adını finale yazdırdı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi Play-off yarı final serisi üçüncü karşılaşması Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynandı. Kazananın adını finale yazdıracağı 1-1’lik serinin son maçına Fenerbahçe daha etkili başladı. İlk çeyrek Fenerbahçe 19-11’lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrekte maça ortak olan sarı-kırmızılar, soyunma odasına 32-31’lik üstünlükle girdi.

Kıran kırana geçen üçüncü periyotta Fenerbahçe 46-44’lük skor avantajıyla son çeyreğe girdi. Son çeyrekte oyundaki üstünlüğünü artıran sarı-lacivertliler mücadeleyi 63-55 kazandı. Seriyi 2-1’e getiren Fenerbahçe final serisinde Gazişehir Gaziantep ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Final serisi mücadeleleri yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Öte yandan Galatasaray Tunç Holding ile Beşiktaş arasında oynanacak üçüncülük maçı yarın yapılacak.

İHA