Galatasaray ’ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçındaki rakibi PSV oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezindeki dünkü kura çekiminde, Hollanda ekibi dışında Sparta Prag ve Celtic de bulunuyordu.

Galatasaray’ın olası rakipleri arasında en güçlü olanıyla eşleştiği yorumları yapılırken, Midtjylland ve Rapid Wien ihtimalleri gerçekleşmeyen PSV Eindhoven için de benzer değerlendirmeler yapıldı. Hollanda ekibinin sarı-kırmızılılar ile başka bir ortak yönü de, eski güçlü günlerinde olmayışları...





Ajax’ın 16 puan gerisinde tamamladığı sezonla birlikte son yıllarda ezeli rakibi ile arasının açılması hem sportif hem finansal açıdan devam etti. Leverkusen ve Salzburg’daki başarısıyla tanınan Alman teknik adam Roger Schmidt ilk sezonunda hayal kırıklığı yarattı. Dumfries ve Malen, takımın en etkili isimleri olmasına karşın, transferin gözdesi iki oyuncunun Galatasaray maçları öncesi takımdan ayrılması bekleniyor.

Bu iki ismin dışında, Hollanda’nın EURO2020 kadrosuna verebildiği tek isim, U21 takımından A milli takıma yeni terfi eden sol bek Gakpo olan PSV Eindhoven, 4-4-2 düzeninde sahaya yayılıyor. Açık bir oyun anlayışını benimseyen ve bu yüzden zaman zaman savunmasında açıklar vermeyi göze de alan PSV’de Galatasaray’ın gol yollarında en çok dikkat etmesi gereken ismi, sezonu 17 golle tamamlayan, bitiriciliğiyle ünlü İsrailli santrfor Zahavi olacak. (Skorer)



