Fatih Karagümrük maçının ardından koronavirüse yakalandığını duyuran Mostafa Mohamed, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında takımını yalnız bırakmıştı. Sarı Kırmızılılar perşembe günü Antalya'ya geçip, kampa girerken bu sıralarda Mısırlı oyuncu İstanbul'da karantinadaydı. Fatih Terim, izolasyon süresini dün sabah tamamlayan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üç testi de negatif çıkan 23 yaşındaki oyuncunun, Antalya'ya gelmesini istedi.

Lige fırtına gibi giren ve ilk 5 maçında 5 kez ağları sarsan Mohammed, oynadığı son 5 sınavı boş geçmişti. Yıldız oyuncu virüsü atlatmasının ardından çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.

3. denemede golü yaptı

Sabah uçağa binip, öğlen Antalya'ya inen Mohammed, akşam ise golsüz giden karşılaşmanın 64. dakikasında oyuna girdi. Kısa sürede klasını konuşturan ve fark yaratan Mısırlı golcü, Cim Bom'un pozisyonlardaki tehditkârlığını artırdı. Bir topu direkten dönen ve bir kez de Boffin'i geçemeyen yıldız oyuncu 3. denemesinde golü yaptı, zirve yarışında Cim Bom'a çok değerli 3 puan kazandırdı.



