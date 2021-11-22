Galatasaray ile Fenerbahçe , Süper Lig tarihinde 129. kez karşı karşıya geldi. Dünkü maç öncesinde Cim Bom'un 35, SarıLacivertliler'in 50 galibiyeti vardı. 43 derbi ise berabere bitmişti. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibini bir kez daha devirdi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın lig tarihinde en çok mağlup olduğu (51) rakibi konumunda. Kanarya ayrıca ligde160 kez Aslan'ın filelerini havalandırdı. Cim Bom'un en fazla gol yediği takım da Fenerbahçe...