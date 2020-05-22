Galatasaray'ı kurtarma paketi!

Galatasaray, salgındaki 100 milyon TL zararı gidermek için kolları sıvadı. Nisan-mayıs ödemeleri için oyunculardan %15 indirim isteyen yönetim, 149 TL'ye de tribünlere seyircilerin maketlerini koyacak. Yedek oyuncular ise maskelerinde reklam taşıyacak.

22 Mayıs 2020, Cuma 07:46 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ı kurtarma paketi!

Sezonun ikinci yarısına fırtına gibi giren Galatasaray, Sivasspor'la arasındaki 10 puanlık farkı kapatmış ve şampiyonluk yarışına ortak olmuştu. Koronavirüs süreci saha içinde olduğu kadar saha dışında da sarı-kırmızılıları olumsuz etkiledi. Hasar tespitinde bulunan yönetim, iki ayda mahrum kalınan geliri 100 milyon TL olarak hesapladı. Sabah'ın haberine göre; Galatasaraylı yetkililer zararı en aza indirmek için 4 farklı proje üzerinde çalışıyor.

1- Futbol takımına nisan ve mayıs aylarında 10 milyon Euro ödeme yapması gereken yönetim, futbolculardan yüzde 15 indirim talep etti. Oyuncularla yapılan maaş pazarlıkları devam ediyor.

2- Seyircisiz oynanacak maçlarda Türk Telekom Stadı'ndaki koltuklara 149 TL karşılığında taraftarların baskılı fotoğrafları koyulacak.

3- Yedek kulübesinde maske ile oturacak teknik heyet ve futbolcuları kameraların sürekli göstereceğini bilen sarı-kırmızılı kulüp, maskelere reklam verecek bir firma ile anlaşmaya da artık çok yakın.

4- Türk Telekom Stadı'nın dış cephesine reklam almak için harekete geçen Galatasaray yönetimi, yetkili mercilerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

ELDİVENLİ İDMAN

Sarı-kırmızılı takım dün Florya'da çalışmalarını sürdürürken teknik heyet ve oyuncuların çalışma boyunca eldiven taktıkları görüldü.

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