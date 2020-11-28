Evindeki Kayserispor maçında 2 puan kaybederek zirve yarışında yara alan Galatasaray, Rize deplasmanında telafi peşinde, ancak işi hiç de kolay değil. Hem rakibinin form grafiği ve etkili silahları hem de Cim Bom'daki eksikler, avantaj ibresini ev sahibinden yana gösteriyor. Üstelik Rize'de Sarı-Kırmızılılar'ı endişelendiren yakın zamanlı kötü hatıralar var. İlk olarak 11 Mayıs 2019'da Emre Akbaba, Samudio'nun müdahalesiyle sakatlanmış, ayağı üç yerinden kırılmış ve aylarca formasından ayrı kalmıştı. Son olarak 14 Haziran 2020'deki Rize deplasmanı, tam anlamıyla Galatasaray'ın çöküş sürecini başlatan maç olmuştu.

Çöküş süreci böyle başladı

Koronavirüs salgını sonrası lige verilen aranın ardından çıkılan bu ilk karşılaşmada önce Muslera sakatlandı. Skoda ile çarpışan Uruguaylı kalecinin kaval kemiği iki yerinden kırıldı. Tecrübeli eldiven hâlâ toparlanabilmiş değil. En iyi ihtimalle ligin ikinci yarısında takıma katılması bekleniyor. Aynı gün, Muslera'dan sonra Andone de futbol hayatını etkileyen bir sakatlık yaşadı. Rize kalecisi Tarık'ın bir hava topu mücadelesinin ardından üzerine düşmesiyle bağları kopan Rumen forvet, hâlâ sahalara geri dönemedi. Kovid salgınına kadar müthiş bir ivme yakalayan Galatasaray, o maçta yaşadığı puan kaybı ve sakatlıklar sonrası yavaş yavaş şampiyonluk yarışından uzaklaştığı kötü bir sürece girmişti. Sarı-Kırmızılılar, bugünkü karşılaşmada benzer bir talihsizliğin yaşanmasından endişe ediyor.