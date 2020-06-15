Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Çaykur Rizespor, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, hayati derecedeki 3 puanı habesine yazdırdı ve 8 maç aradan sonra galibiyet aldı.

Maçın ardından ise Karadeniz ekibinin resmi twitter hesabından ses getirecek bir paylaşım yapıldı. Küme düşme hattından kurtulan ve nefes alan Rizespor, '#Rizespor küm...' Hevesinizi kursağınızda bırakacağımız için mutluluk duyuyoruz!'' mesajını paylaştı. Ünal Karaman'ın gülerken çekilen bir karesi ile paylaşılan gönderi, kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.