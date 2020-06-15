Galatasaray'ı deviren Çaykur Rizespor'dan flaş gönderme
Galatasaray'ı evinde 2-0 mağlup eden ve hayati derecede 3 puanı hanesine yazdıran Çaykur Rizespor'da galibiyet sevinci yaşanıyor. 8 maç sonra galibiyet alan Karadeniz ekibinin resmi twitter hesabından 90 dakikanın ardından ses getirecek bir paylaşım yapıldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Çaykur Rizespor, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, hayati derecedeki 3 puanı habesine yazdırdı ve 8 maç aradan sonra galibiyet aldı.
Maçın ardından ise Karadeniz ekibinin resmi twitter hesabından ses getirecek bir paylaşım yapıldı. Küme düşme hattından kurtulan ve nefes alan Rizespor, '#Rizespor küm...' Hevesinizi kursağınızda bırakacağımız için mutluluk duyuyoruz!'' mesajını paylaştı. Ünal Karaman'ın gülerken çekilen bir karesi ile paylaşılan gönderi, kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.