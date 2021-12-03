Galatasaray'ı bekleyen tehlike: Süper Lig'de Afrika Kupası etkisi
2022 Ocak ayında Afrika Kupası oynanacak. Süper Lig'den Kamerun'daki organizasyona yaklaşık 19 oyuncunun gitmesi bekleniyor. Bu süreçten en çok Galatasaray etkilenebilir. Feghouli, Diagne ve Mostafa Mohamed'in 6 maç kaçırma ihtimali var.
Avrupa kulüplerini, sezon devam ederken oyuncularından yoksun bırakan Afrika Uluslar Kupası finalleri, 9 Ocak 2022'de başlayacak ve 6 Şubat 2022'deki final maçıyla sona erecek. Kamerun'un ev sahipliğindeki kupa normalde geçen yıl yaz ayında oynanacaktı ancak koronavirüs sebebiyle bu tarihe alındı. 24 takımın 4'erli takımlar halinde 6 grupta yer alacağı kupada yıldızlar, kulüplerinden bu süreçte ayrı kalacak. Örneğin Liverpool, Gineli Naby Keita ve Mısırlı Mohamed Salah'tan yararlanamayacak.
Hatay'dan da 3 isim var
Elbette bu turnuva, Süper Lig'i de etkileyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda Türkiye'den yaklaşık 19 oyuncunun yer alma ihtimali bulunuyor. Afrika Kupası'na en çok 3'le Galatasaray ve Hatayspor'un futbolcu gönderme ihtimali var. Sarı-Kırmızılılar'dan Mostafa Mohamed Mısır'da, Sofiane Feghouli Cezayir'de ve Mbaye Diagne de Senegal'in kadrosunda yer almaya çalışacak. Özellikle bu üç ismin olmama durumu, hücum hattında Aslan'ı sıkıntıya sokabilir.
Halil ve Babel kalıyor
Bu durumda teknik direktör Fatih Terim'in elinde forvet hattında Ryan Babel ile Halil Dervişoğlu kalacak. Kamerun'daki organizasyona gidenler, 5'i Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası son 16 turu olmak üzere toplamda 6 maç kaçırabilir. Hatay'ın kadrosunda da Gine'den Falette, Fas'tan El Kaabi ve Mali'den Traore bulunuyor. Demokratik Kongo'da Galatasaraylı Luyindama, Fenerbahçeli Tisserand ile Beşiktaşlı Fabrice N’Sakala, Angola'da Antalyasporlu Fredy gibi isimler ise ülkeleri finallere kalamadığı için bu süreçte takımlarında kalmaya devam edecekler. Fildişi Sahili'nin kadrosundaki Trabzonsporlu Gervinho ise sakat olduğu için turnuvayı kaçıracak.
Hangi maçları kaçıracaklar?
09.01.2022 - Lig - Giresunspor
16.01.2022 - Lig - Hatayspor (D)
19.01.2022 - Lig - Kasımpaşa
23.01.2022 - Lig - Trabzonspor
06.02.2022 - Lig - Alanyaspor
*08-10.02.2022 - Türkiye Kupası - Son 16'ya kalınması durumunda oynanacak.
Kupaya hangi oyuncular gidecek?
Mostafa Mohamed - Mısır
Mbaye Diagne - Senegal
Sofiane Feghouli - Cezayir
Hatayspor
Simon Falette - Gine
Ayoub El Kaabi - Fas
Adama Traore - Mali
Yeni Malatyaspor
Benjamin Tetteh - Gana
Oussama Haddadi - Tunus
Sivasspor
Faycal Fajr - Fas
Max Gradel - Fildişi Sahili
Alanyaspor
Famara Diedhiou - Senegal
Chidozie Awaziem - Nijerya
Rachid Ghezzal - Cezayir
Başakşehir
Carlos Ponck - Cape Verde
Altay
Andre Biyogo Poko - Gabon
Fatih Karagümrük
Ahmed Musa - Nijerya
Konyaspor
Ahmed Hassan - Mısır
Kayserispor
Mame Thiam - Senegal
Çaykur Rizespor
Bryan Dabo - Burkina Faso
(Not: Liste, milli takımlara yakın zamanda çağrılan oyuncular üzerinden hazırlanmıştır.)
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