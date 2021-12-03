Avrupa kulüplerini, sezon devam ederken oyuncularından yoksun bırakan Afrika Uluslar Kupası finalleri, 9 Ocak 2022'de başlayacak ve 6 Şubat 2022'deki final maçıyla sona erecek. Kamerun'un ev sahipliğindeki kupa normalde geçen yıl yaz ayında oynanacaktı ancak koronavirüs sebebiyle bu tarihe alındı. 24 takımın 4'erli takımlar halinde 6 grupta yer alacağı kupada yıldızlar, kulüplerinden bu süreçte ayrı kalacak. Örneğin Liverpool, Gineli Naby Keita ve Mısırlı Mohamed Salah'tan yararlanamayacak.





Hatay'dan da 3 isim var

Elbette bu turnuva, Süper Lig'i de etkileyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda Türkiye'den yaklaşık 19 oyuncunun yer alma ihtimali bulunuyor. Afrika Kupası'na en çok 3'le Galatasaray ve Hatayspor'un futbolcu gönderme ihtimali var. Sarı-Kırmızılılar'dan Mostafa Mohamed Mısır'da, Sofiane Feghouli Cezayir'de ve Mbaye Diagne de Senegal'in kadrosunda yer almaya çalışacak. Özellikle bu üç ismin olmama durumu, hücum hattında Aslan'ı sıkıntıya sokabilir.

Halil ve Babel kalıyor

Bu durumda teknik direktör Fatih Terim'in elinde forvet hattında Ryan Babel ile Halil Dervişoğlu kalacak. Kamerun'daki organizasyona gidenler, 5'i Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası son 16 turu olmak üzere toplamda 6 maç kaçırabilir. Hatay'ın kadrosunda da Gine'den Falette, Fas'tan El Kaabi ve Mali'den Traore bulunuyor. Demokratik Kongo'da Galatasaraylı Luyindama, Fenerbahçeli Tisserand ile Beşiktaşlı Fabrice N’Sakala, Angola'da Antalyasporlu Fredy gibi isimler ise ülkeleri finallere kalamadığı için bu süreçte takımlarında kalmaya devam edecekler. Fildişi Sahili'nin kadrosundaki Trabzonsporlu Gervinho ise sakat olduğu için turnuvayı kaçıracak.

Hangi maçları kaçıracaklar?

09.01.2022 - Lig - Giresunspor

16.01.2022 - Lig - Hatayspor (D)

19.01.2022 - Lig - Kasımpaşa

23.01.2022 - Lig - Trabzonspor

06.02.2022 - Lig - Alanyaspor

*08-10.02.2022 - Türkiye Kupası - Son 16'ya kalınması durumunda oynanacak.

Kupaya hangi oyuncular gidecek?

Galatasaray

Mostafa Mohamed - Mısır

Mbaye Diagne - Senegal

Sofiane Feghouli - Cezayir

Hatayspor

Simon Falette - Gine

Ayoub El Kaabi - Fas

Adama Traore - Mali

Yeni Malatyaspor

Benjamin Tetteh - Gana

Oussama Haddadi - Tunus

Sivasspor

Faycal Fajr - Fas

Max Gradel - Fildişi Sahili

Alanyaspor

Famara Diedhiou - Senegal

Chidozie Awaziem - Nijerya

Beşiktaş

Rachid Ghezzal - Cezayir

Başakşehir

Carlos Ponck - Cape Verde

Altay

Andre Biyogo Poko - Gabon

Fatih Karagümrük

Ahmed Musa - Nijerya

Konyaspor

Ahmed Hassan - Mısır

Kayserispor

Mame Thiam - Senegal

Çaykur Rizespor

Bryan Dabo - Burkina Faso

(Not: Liste, milli takımlara yakın zamanda çağrılan oyuncular üzerinden hazırlanmıştır.)

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