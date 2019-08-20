FFP anlaşmasındaki ‘sattığın kadar oyuncu alabilirsin’ maddesi için 2019’un Mayıs sonuna kadar süre var. Yani 2019/2020 sezonunu Cim Bom artıda kapatırsa, UEFA’dan ceza almayacak. Fakat, Galatasaray yaz transfer döneminde ekside olursa, bonservis ödediği son oyuncusu Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazamıyor. Bu isim de Luyindama. Cim Bom, şu anda 3 milyon Euro ekside. Eğer bu miktarda oyuncu satılmazsa, Luyindama Devler Ligi’nde oynamayacak.

İndirime gidildi

Bu doğrultuda yönetim, Diagne’de fiyat indirimine gitti. Daha önce Senegalli forvet için 15 milyon Euro isteyen yönetim, menacerlere haber gönderip, “12 milyon Euro’ya satarız” denildi. Ancak sıkıntılı durumdaki yönetimin, 10 milyon Euro’yu bile kabul edeceği kulislerde konuşuluyor.

Keyfi yerinde

Mbaye Diagne’nin dün uçaktan fotoğrafını paylaşması Galatasaraylılar’ı çok heyecanlandırdı, ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Takıma verilen 2 günlük izinde eşiyle birlikte tatile giden Diagne’nin, tuttuğu özel uçak ile Antalya’dan İstanbul’a döndüğü belirtildi. Uçakta oldukça neşeli olan Diagne için sosyal medyada, “Galatasaray’dan gitmeye hiç niyeti yok” yorumları yapıldı.

Mecburen Linnes gidebilir

Diagne’nin gitmemesi durumunda Galatasaray başka bir oyuncusunu satacak. Gitmesi en muhtemel isimlerden biri Linnes. Fatih hoca her ne kadar Norveçli futbolcunun takımda kalmasını istese de, Linnes’in transfer piyasası bulunuyor. Nitekim başarılı bek oyuncusu için daha önce resmi olmayan 4-5 milyon Euro’luk öneriler kulübe gelmişti. Linnes’in yanı sıra genç oyunculardan Yunus Akgün’le de bazı Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Anderlecht devre arasında Yunus için 3 milyon Euro vermişti.



