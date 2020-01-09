Galatasaray’da ikinci yarı hazırlıklarının ilk etabı bugün bitiyor. Florya’daki programını bugün tamamlayacak olan sarı-kırmızılı takım yarın Antalya’ya geçerek 4 gün de burada çalışmalarını sürdürecek.

İkinci devrenin başlaması için zaman daralıyor ve Cim-Bom’da cevap bekleyen önemli konu başlıkları var. Şu ana kadar Onyekuru ve Saracchi’ye imza attıran, Sekidika’nın da işini bitiren sarı-kırmızılılarda birçok pozisyondaki belirsizlik ise sürüyor. İşte Galatasaray’da çözüm bulması gereken problemler...

1- STOPER BELİRSİZLİĞİ: Murillo’da son anda pürüz çıkınca Roma’dan Mert Çetin’in kiralanması için bastırılıyor. Mert transferi gerçekleşmezse Semih Kaya sürprizi olabilir.

2- 6 NUMARA KRİZİ: Kadro dışı bırakılar Steven Nzonzi’nin yerine 6 numara için arayışlar sürüyor ama henüz netlik yok. Roma’dan kiralanan Fransız futbolcunun durumu da belirsizliğini koruyor.

3- ARDA KARMAŞASI: Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in Arda Turan hakkındaki farklı görüşleri kafaları karıştırdı. Başkan Cengiz’e rağmen Arda’nın transferi gerçekleşirse yeni tartışmaları da beraberinde getirecek.

4- BELHANDA BİLMECESİ: Galatasaray’da Babel’den sonra Belhanda da her an takımdan ayrılabilir. Faslı oyuncuya 1-2 teklif geldi ama Galatasaray’ın beklediğinin çok altında. Belhanda giderse 10 numara transferi gündeme gelecek.

5- NAGATOMO VE MARİANO: Saracchi transfer oldu, Linnes döndü. Galatasaray’daki yabancı bek sayısı 4’e çıktı. Nagatomo ve Mariano’dan bir an önce kendilerine kulüp bulmaları istendi fakat bu oyuncular takımla antrenmanlara çıkıyorlar.

6- DİAGNE SANCISI: Fatih Terim, Diagne’nin geri dönüşüne sıcak bakmıyor. Oyuncuya bu konuda 2 Şubat’a kadar süre verildi. Diğer taraftan Andone’nin durumu da yine önümüzdeki günlerde belli olacak. (Skorer)