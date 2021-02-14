Mostafa Mohamed'in transferiyle birlikte, Galatasaray'ın oyun planında da bazı güncellemeler gerçekleşiyor. Rakip takımların önde sert baskı yaptığı maçlarda geriden oyun kurmakta zorlanan Sarı Kırmızılılar, artık uzun toplarla çıkışı da deneyecek. Bunun için de hedef nokta olarak Mohamed kullanılacak. Müthiş bir hava hakimiyeti olan Mısırlı forvet, kendisine gönderilen uzun topları, Onyekuru'nun kanadına geçerek indirmeye ve takım arkadaşını topla buluşturmaya çalışacak.

Böylece orta saha, hızlı bir şekilde rakip yarı sahaya yerleşerek atak başlatacak. Ayrıca 23 yaşındaki futbolcuya, "Kaleyi gördüğün yerden vur" talimatı veren Fatih Terim, Mohamed'in etkili şutlarından faydalanmak istiyor.

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