Galatasaray Kulübü'nden erkek basketbol takımı oyuncusu Zach Auguste hakkında çıkan haberle ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-Kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugünkü Milliyet Gazetesi’nde erkek basketbol takımı oyuncularımızdan Zach Auguste’un adının geçtiği bir haber yayınlanmıştır. Oyuncumuz Zach Auguste, Türkiye Kupası hazırlıkları kapsamında takımımızla Ankara’da bulunmaktadır. Haberin fotoğraflarında yer alan kişiyi oyuncumuza benzeterek, hiçbir araştırma ve en ufak bir karşılaştırma bile yapmadan gazetecilik etiğine tamamen aykırı şekilde üretilen bu haber tamamen asılsızdır."