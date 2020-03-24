Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in Corona virüse yakalanmasının ardından teknik ekip ve yönetim kurulu da tedbiren test yaptırmaya devam ediyor. Bu bağlamda sarı-kırmızılıların resmi sitesinden Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama geldi.

Günay'ın test sonuçlarının henüz belli olmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın, kontrol amaçlı gittiği hastanede yapılan Corona virüs testi sonuçları çıkana kadar yatarak tedavi uygulanmasına karar verilmiştir. Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden iyi haberler bekliyoruz. Test sonuçlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İHA