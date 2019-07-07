Aslan’da Yunus Mallı sürprizi... Sarı- Kırmızılılar, 27 yaşındaki milli futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçiyor. Yerli kadrosunu güçlendirmek adına önemli hamleler yapan Galatasaray, teknik patron Fatih Terim’in talebi üzerine gurbetçi futbolcuya yöneldi. Tecrübeli teknik adam, yıldız futbolcuyu ikna etmek adına bizzat devrede olacak. Ayrıca oyuncunun bonservisi için 3.5 milyon Euro’luk bir teklifle Wolfsburg’un kapısının çalınacağı bildirildi.

Belhanda satılırsa...

Hem forvet arkasında hem de kanatlarda görev yapabilen Yunus’u iyi bir hamle oyuncusu olarak gören Terim, Belhanda’nın olası satışında sıkıntı yaşanmaması adına da bu transfere önem veriyor. Kulübüyle 2021 yılına kadar mukavelesi bulunan Yunus Mallı, 2017’de Mainz’dan Wolfsburg’a 12.5 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

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