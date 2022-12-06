İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Kulübümüz, ülke sporunda uzun süredir yaptığı iş birliklerini büyütmeye devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye’nin global gayrimenkul yatırım şirketi Nevita ile yeni bir anlaşmaya imza atıyor.

Galatasaray’ın Mecidiköy’de yer alan projesi ile ilgili iş birliğinin duyurulacağı basın toplantısı, 9 Aralık 2022 Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda gerçekleştirilecektir.

Tarih: 9 Aralık 2022, Cuma

Yer : Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Basın Toplantı Odası

Program :

10.00 Kayıt ve Karşılama

11.00 Başlangıç

11.10 Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sn. Dursun Aydın Özbek’in konuşması

11.20 Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Faruk Akbal’ın konuşması

11.30 Sn. Dursun Aydın Özbek ve Sn. Faruk Akbal ile düzenlenecek imza töreni

11.40 Soru – Cevap

11.45 Kapanış

TRANSFER DÖNEMİ ÖNCESİNDE DEV ADIM

12 Ocak ile 8 şubat arasında devam edecek ara transfer dönemine de önemli bir gelir katabilecek Mecidiyeköy’deki rezidans projesini satışa çıkarmaya hazırlanan Galatasaray’ın hızlı ve etkili satış için 2014’ten bu yana Türkiye’ye 2 milyar doların üzerinde doğrudan ve dolaylı döviz kazandırmış Nevita ile anlaştı. Türkiye’nin global gayrimenkul yatırım şirketi Nevita’nın rezidans projesini globale pazarlayacağı, buradan ciddi bir gelir sağlanacağı öğrenildi.