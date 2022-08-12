Galatasaray Kulübü transfer ettiği ve önümüzdeki süreçte kadrosuna katacağı yabancı oyuncular için izlenecek adımları profesyonel bir yaklaşımla sistematik hale getirdi.

“Oyuncu Destek Programı” adıyla oluşturulan özel çalışmada, transfer edilen isimlere hizmet sağlayacak birimler “Yeni hayata hazırlama”, “Sosyal-kültürel oryantasyon”, “Yardım ve destek servisleri” ve “Uluslararası Eğitim” gibi başlıklarda toplandı. Oyuncular ve aileleri için gerekli oturum ve çalışma izinlerinin alınmasından, ülke kültürü ile ilgili bilgilendirmeye, çocukların eğitiminden futbolcuların dil öğrenimine kadar pek çok konuda Türkiye’de ihtiyaç duyacakları her şeyde destek olunmasının garantisi verildi ve bu konuda yapılan görev dağılımı anlatıldı.

Hazırlanan dökümanda yeni transferlere yönelik olarak yer alan “Siz ve aileniz bizimle olduğunuz süre içerisinde krallar gibi yaşayacaksınız” ifadeleri de dikkat çekti. Yabancı oyuncuların kendilerine her konuda destek sağlayan bu çalışmadan bir hayli etkilendikleri kaydedildi.

Lucas Torreira ve Mertens hazır

Cim-Bom’da Lucas Torreira ve Dries Mertens’in antrenmanlarda çok iyi performans gösterdikleri öğrenildi. Lisansları çıkarılan dünyaca ünlü iki futbolcunun da Giresunspor maçında forma giyebilecek durumda oldukları aktarıldı. Torreira ve Mertens’in maçta ne kadar süre alacaklarına Teknik Direktör Okan Buruk ekibiyle beraber yapacağı son değerlendirmelerin ardından karar verecek.

Bu arada Galatasaray’da geçtiğimiz sezonlarda ara verilen kamp uygulaması Okan Buruk ile yeniden hayata geçiyor. Buruk, Giresun karşılaşması öncesi bugün takımı kampa alacak. Böylece uzun bir aradan sonra sarı-kırmızılılar İstanbul’daki bir maç öncesi kampa girecek. (Skorer)