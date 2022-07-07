Galatasaray artık ön libero transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere. Uzun süre Fenerbahçe 'nin gündeminde yer alan, ardından Galatasaray'ın da devreye girdiği William Carvalho, Sarı-Kırmızılı kulübe çok yakın. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun menaceriyle İstanbul'da yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı. Galatasaray, oyuncunun bonservis sorununu da çözmek üzere harekete geçiyor. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün, bugün İspanya'ya giderek Real Betis yöneticileriyle masaya oturacağı öğrenildi. İspanyol kulübü, Carvalho için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etse de Cenk Ergün'ün bu rakamı daha aşağı çekmeye çalışacağı bildirildi. Sambacı'nın Betis'in yeni sezon kampına alınmayarak, kadro dışı bırakılması da Galatasaray'ın avantajı olacak.

Sıra onlara da gelecek

Carvalho transferinde çıkması muhtemel bir pürüze karşın, alternatif isimler de gündemdeki yerini koruyor. Yine maliyeti yüksek orta saha adaylarından Ndombele, hem 6 hem de 8 numara için düşünülen Idrissa Gueye gibi yıldız futbolcularla temaslar devam ediyor. Sarı- Kırmızılı yönetim, bir sonraki aşamada bu oyuncularla ve kulüpleriyle de tekrar masaya oturabilir. Bu hafta ve önümüzdeki hafta iki orta saha takviyesinin Avusturya kampına götürülmesi hedefleniyor.