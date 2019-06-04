Devler Ligi’nde ses getirecek bir oluşum için kolları sıvayan Galatasaray’ın listesine her geçen gün yeni bir yıldız giriyor.

Bu kez Sarı- Kırmızılılar’a tanıdık bir ismin önerildiği ortaya çıktı. Daha önce Cim Bom’un defalarca renklerine bağlamak için uğraş verdiği Antonio Valencia için bu kez Aslan’ın kapısı çalındı. Son olarak Manchester United’da forma giyen 33 yaşındaki sağ bekin bonservisinin elinde olması Galatasaray için önemli bir avantaj.

Teklif 2.7 milyon Euro (Yaklaşık 18 milyon TL) net maaşı içeriyor. Sarı- Kırmızılı yöneticilerin bu teklifi teknik direktör Fatih Terim’e ileteceği ve gelecek yanıta göre transferin şekilleneceği gelen haberler arasında