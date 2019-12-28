Yaz transfer döneminde Fernando'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, gelen parayla Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanmış, kiralık ve bonservisi elinde oyuncuları almıştı.

UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarına uyduğu açıklanan sarıkırmızılı kulüp, Ocak ayındaki transfer operasyonunda da benzer bir strateji izleyecek. RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına getirecek olan Aslan, 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki bedavaya kiraladı.

Monaco'dan gelecek Onyekuru'nun kiralama bedeli ise yazın ödenecek. Luyindama'nın yerine geçici çözüm olan Manuel Da Costa ise bonservisi elinde olduğu için tercih edildi.

Kaynak: Sabah / Mehmet Özcan