Avrupa’da transfer döneminin kapanması, 8 Eylül’e kadar transfer yapabilme özgürlüğü bulunan Türk kulüplerin işine geldi. Galatasaray , bu avantajı en iyi şekilde kullanmak istiyor. Forvet arayışlarına devam Cim Bom, Mauro Icardi transferinde ısrarını sürdürüyor. PSG’yle kiralama konusunda anlaşan Cim Bom, yıldız futbolcunun maaşının büyük bir bölümünü ödeyerek transferi noktalamak istiyor. Mauro Icardi’nin eşi ve menaceri olan Wanda Nara’nın Galatasaray ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığını ilettiği belirtildi. B Planını da yapan Aslan, Icardi eğer başka kulübe giderse Spartak Moskova’da forma giyen Shamar Nicholson’u alacak.

Cim Bom, fiyat artırdı!

Galatasaray, Arjantinli futbolcunun aynı zamanda menaceri olan eşi Wanda Nara ile İstanbul’da iki kez görüşmüş ve bu görüşmelerin ardından ilk teklif revize edilmişti. Galatasaray yönetimi, ilk olarak bedelsiz kiralama ve 8.2 milyon Euro’luk maaşının 2.5 milyon Euro’sunu karşılama teklifinde bulunmuştu. Ancak son teklifte bedelsiz kiralama maddesi değişmezken maaş ödemesi 3 milyon Euro’ya yükseltilmişti.

Kiralık olarak geliyor...

Spor Toto Süper Lig ’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve geride kalan 4 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, transferde gözünü kararttı. Sarı-Kırmızılılar, gol yollarında yaşanan problemi bir dünya yıldızıyla çözmek istiyor. Kanat takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray’ın gündemine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen Lucas Moura geldi. Yönetimin Brezilyalı futbolcu için yaptığı girişimlerde önemli aşama kaydettiği belirtildi. Sarı-Kırmızılılar’ın Bezilyalı sağ kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için yaptığı temaslarda büyük aşama kaydettiği belirtildi.

Evander’in gözü Cim Bom’da!

Alexandru Cicaldau’yu Al-Ittihad Kalba’ya gönderen Galatasaray, orta saha hattı için Evander’den vazgeçmiyor. Oyuncunun kulübü Midtjylland’la uzun süredir temaslarda bulunan Aslan, 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu 1 haftalık süreçte kadrosuna kazandırmayı hedefliyor. Yetenekli futbolcuyu yaz dönemi boyunca; Olympique Lyon, Everton, Fulham ve Rangers gibi kulüpler istemişti. Galatasaray’la menaceri aracılığıyla daha önceden yaptığı temaslarda Türkiye’ye gidişe olumlu yanıt veren Sambacı, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.