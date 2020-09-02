Sarı-Kırmızılılar, orta alana ‘joker’ özelliği bulunan bir oyuncu katmak için harekete geçti. Bu doğrultuda listesindeki isimler üzerine yoğunlaşan Galatasaray’a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de forma giyen Josef de Souza’nın önerildiği öğrenildi. 2015 yılında Fenerbahçe’ye 8 milyon Euro karşılığında transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2018 yılında 12 milyon Euro’ya Arap ekibinin yolunu tutmuştu. Bu ülkede 2 yıldır başarıyla görev yapan 31 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Avrupa’da devam etme kararı aldığı ifade edildi. Yönetimin, Sambacı’nın menacerinden maliyet raporu istediği öğrenildi.

3 bölgede oynayabiliyor

Galatasaray’la beraber Başakşehir’in de radarında yer alan deneyimli isim; ön libero, orta saha orta ve görev verilmesi halinde zaman zaman sağ bekte de forma giyebiliyor. Josef de Souza, Al Ahli’de görev yaptığı 2 senelik süre boyunca 39 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans ortaya koymuştu.





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