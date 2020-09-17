Sarı-Kırmızılılar'ın orta saha arayışları çerçevesinde temaslarda bulunduğu 22 yaşındaki futbolcu, menacerine transfer görüşmesi yapması için izin verdi. Galatasaray Yönetimi şu sıralarda Fildişi Sahilli oyuncunun bonservisini uygun bir rakam karşılığında alabilmek adına girişimlerde bulunuyor. Mevcut listedeki en kuvvetli adayın Doumbia olduğu, ilk görüşmeler kiralama formülü üzerinde gerçekleşse de, gelinen son noktada temasların bonservis satışına da dönebileceği ifade ediliyor.





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