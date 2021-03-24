Galatasaray'da gündem sol bek... Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen, Leipzig'le de 2.5 milyon Euro civarında bir rakama anlaşması zor görünen Cim Bom bir süredir araştırmalara başlamıştı. Liverpool'un, Yunan yıldızı Konstantinos Tsimikas için nabız yoklayan Aslan için İngiltere'den iki farklı iddia ortaya atıldı.

Sözleşmesi bitiyor

Ada'da yayın yapan Football Insider adlı sitenin haberine göre Leeds United'ın sol beki Ezgjan Alioski'nin yeni takımı belli oldu. Cim Bom'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kuzey Makedonyalı oyuncu ile büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi. Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcu ile gelecek sezon adına ön anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Palace'ın teklifine yanıt vermedi

İngilizler'in yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail'in 'özel haber' olarak duyurduğu gelişmede ise Sarı-Kırmızılılar'ın, Crystal Palace ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Patrick van Aanholt'u listesine aldığı belirtildi. Haberde; Aslan'ın, 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık kontrat önerdiği kaydedildi. 2017'den bu yana Palace forması giyen Hollandalı futbolcuya, İngiliz ekibinin de yeni teklif yaptığı ancak henüz yanıt alamadığı iddia edildi.