Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü, resmi internet sitesinden transfer çalışmaları ile ilgili bir duyuru paylaştı.

13 Haziran 2019, Perşembe 18:12
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Galatasaray'dan transfer açıklaması

İşte Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama:

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüz’ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir.

Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda Kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır.

Bu doğrultuda; Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, Kulübümüz ve Yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz.

Unutulmamalıdır ki 1. transfer ve tescil dönemi TFF tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız.

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