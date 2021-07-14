Galatasaray Yönetimi, Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Yunanistan'da yaşanan olayların sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı tavırlı... Yunanistan'da yaşanan skandal sonrası başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere herkesten büyük destek alan Galatasaray Yönetimi, yaşanan olaylara yönelik Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok pasif kaldığı görüşünde.

Burak Elmas ve ekibi, Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde Yunan yetkililerin tavrı karşısında ilk andan itibaren devreye girmesi gereken Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeterince hamle yapmadığını düşünüyor. Oysa ki UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın UEFA'nın Yunan genel sekreteri Theodore Theodoridis'i arayarak hızlı bir çözüm elde edebileceği görüşü hakim.

Fatih Terim ve taraftar da rahatsız!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile konuyla ilgili bürokratlardan süreç boyunca yoğun destek almalarına rağmen TFF'nin durumdan haberdar olduğu ilk andan itibaren hem kendisine hem de takımına mesafeli durmasından büyük rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor.

Galatasaray cephesinde özellikle taraftarın da dikkat çektiği noktada Türkiye Futbol Federasyonu'nun skandala ilişkin tek tweet atmış olması ve sonraki süreçte herhangi bir paylaşım yapmamış olması da tepki yaratmış durumda.