Süper Lig 'de geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçı çok konuşulmuştu. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen Sarı-Kırmızılılar, skoru elinde tutamamış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Maçın ardından ise mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a Galatasaray yönetiminden büyük tepki vardı.

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Dursun Özbek ve Erden Timur'dan ortak açıklama!

Erden Timur, Alanyaspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık'ın maç içerisinde verdiği kararlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, bu şekilde giderse bu ligin bitmeyeceğini söyledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alanyaspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık'ın maç içerisinde verdiği kararlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün yaşananların kendilerinin beklemediği bir şey olmadığını söyleyen Özbek, şöyle konuştu: "Bugün, hepiniz seyrettiniz. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Böyle bir hakem tavrını bekliyorduk. Çünkü iki haftadan beri, Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, bizim söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Tüm başkanlarla, herkesle konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var' dedi.





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Tekrarı istendi!

Galatasaray'dan 2-2'lik olaylı Alanyaspor maçına yönelik kritik hamle... Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmanın 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Gerekçe, yardımcı hakemin o dakikada devam eden oyun sırasında sahaya girerek kenardaki topu dışarı çıkarması. Galatasaraylı hukukçulara göre bu bir kural hatası. Kulübün istediği, o an 2-0 olan maçın 65'ten itibaren aynı şartlarda tekrar oynanması.

TFF görüş istedi!

TFF'nin başvuruyla ilgili olarak hakemlerden rapor ve MHK'dan görüş istediği öğrenildi. Ayrıca yönetimin bir başka başvurusu daha var. Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık için Etik Kurulu'na şikayette bulunuldu. Buradaki gerekçe de tribünleri tavır ve haksız kararları ile tahrik etmeye çalışması.

FANATİK ÖZEL / Deniz Çoban

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