Galatasaray, Emlak Konut ile Riva ve Florya arazileriyle ilgili yeni bir anlaşmaya imza attı. Buna göre Riva projesinin devam edeceği, Florya arazisinin ise kapsam dışı kalacağı ifade edildi. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ile Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli yeni anlaşmanın detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN VE HAKAN GEDİKLİ'NİN AÇIKLAMALARI:

MUSTAFA CENGİZ: FLORYA BİZİM MABEDİMİZ

Bugün burada Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. 2016'dan beri süren ve maalesef fiziki ve hukuksal nedenlerden ötürü çıkamadığımız Florya'nın tekrar dönüşünü sağlamış bulunuyoruz. Ben bunun temelinin oluşumunu sağlayan, Riva arazisini camiamıza kazandıran Selahattin Beyazıt'a teşekkür ediyorum. Projeye delalet eden bütün değerli kardeşlerimizi kutluyorum. Cumhurbaşkanımıza ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.

Florya bizim mabedimiz. Buranın kazandırılması çok önemli. 2018 mayıs sonu itibarıyla kaynaklanan bütün giderleri, faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız 120 milyon TL'yi iade ediyoruz. Biz bedel ödeyerek evimizin tekrar sahibi oluyoruz. Ben bunun bütün spor kulüplerinin yuvasına kavuşmasını dilerim. Yuva çok önemlidir. Taraftarımızın ve rakiplerimizin de bu bağlamda değerlendirmesini rica ederim.

Bugün Riva, İstanbul'un hem ulaşım hem de depreme dayanıklılık açısından en değerli yerlerinden biri. Gelecek Riva'da. 365 gün kalınabilecek özellikte bir konumda. Camiamızın mutlaka buradan konut almasını rica ediyorum. Burada konut sahibi olmak, hem çocuklarımızın hem de camiamızın geleceği için önemli. Riva'ya sahip çıksınlar. Ben bu anlaşmanın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yapılandırma için destek veren bankalara da çok çok teşekkür ediyorum.

"FLORYA ÖNCEKİ ŞEKLİNE GELECEK"

Florya aynı şekilde, önceki durumuna gelecek. Protokolün imzaladığı andaki durum neyse o olacak. Kapalı bir spor salonumuz var, daha iyi hale getireceğiz. Bazı düşüncelerimiz var. Futbol takımı ve teknik heyet çok mutlu oldu. Yatırım yapamıyorduk. Bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Her an çıkma havasındayız. Şimdi tekrar sahip olma duygusuyla Florya'yı en iyi, en mümtaz hale getirmeye çalışacağız.

Bizim askıda olan, 2 yıldır uğraştığımız Ada ve Kemerburgaz konuları var. Biz hukuk devletindeyiz. Tedbir sürüyor. Yasal süreç şu anda devam ediyor. Sportif A.Ş, Finansal Fair Play'de. Kulüpten bahsediyoruz. Bu yapılandırma içinde her şey en iyi şekilde düzenlendi.

"LÜTFEN BUNU YAPAYIM"

Ekonominin canlanmasını yürekten diliyorum. Sadece Galatasaray için konuşmuyorum. Galatasaray'ın canlanması demek Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Adana'nın canlanması demektir. Birbirimize saygılı olalım.

Galatasaray'a bedava arazi verildi deniyor. Bunu yapmayın. Halkımız bunalmıştır, sıkılmıştır. Ekonomik zorluk, coğrafyanın getirdiği dertler. İnsanlar dertlerini sporla unutuyor. Spor yoluyla ülke ekonomisine katkı bizi mutlu eder. Ben bu ülkenin vatandaşıyım, camiamızın temsilcisiyim. Camialar güçlenmeli. Sizin rakipleriniz ne kadar güçlüyse siz de o kadar güçlüsünüz. Biz yarışın 18 takım içinde geçmesini ve insanlarımızı mutlu etmesini dileriz.

Keşke Sneijder, Drogba olsa da onlarla birlikte olsak. Galatasaray ve büyük takımlar 1-2 dünya çapında yıldızla yürür. Diğer oyuncular da ölümüne mücadele veren futbolcularla mücadele eder. Bu her zaman böyle olmuştur.

Bu mutluluk içinde tabi ki konut da var, 4+1 de var.

Keşke Sneijder, Drogba olsa da onlarla birlikte olsak. Galatasaray ve büyük takımlar 1-2 dünya çapında yıldızla yürür. Diğer oyuncular da ölümüne mücadele veren futbolcularla mücadele eder. Bu her zaman böyle olmuştur.

Burayı daha çok tanıtacağız. Ada ile ilgili daha çok uğraş vereceğiz. Hukuksal durum var. Türkiye'nin incisi Ada'dır. Orayı gereken duruma getireceğiz.

HAKAN GEDİKLİ: ORTAK MENFAATLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA YENİ PROTOKOL İMZALADIK

Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Attığımız her adamda paydaşlarımıza değer katmak istiyoruz. Süreç zorlu olsa da süreç sonundaki kazanımlar önemlidir. Galatasaray ile 2016'da bir protokol yapmıştık. Sonrasında bu alanlarda gerekli ihale çalışmalarını yaptık ve sonuçlandırdık. Riva arazisinde inşaat ve satış çalışmaları sürüyor. Florya protokolü ise feshedildi. Galatasaray ile ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yeni bir protokol imzaladık.

Riva arazisindeki Düşler Vadisi projemizin geliştirilmesine aynı şartlarda devam ediyoruz. Mutabakata vararak bu sabah bir protokol imzaladık ve yayınladık. Düşler Vadisi projesinden bağımsız bölüm satın almak isteyen vatandaşlara, alıcılara teslim edeceğiz. Galatasaray ile yaptığımız bu anlaşmayla birlikte işin sonunda hep birlikte güzellikleri göreceğiz. Bu sürece katkı veren devlet büyüklerimize, Galatasaray'a, Sayın Mustafa Cengiz'e ve katılımcılara teşekkür ederim.

"120 MİLYON ELİMİZE GEÇMEYECEK"

Bu 120 milyon bizim elimize geçmeyecek. Ödememiz gereken yükümlülükten düşmüş olacak. Ödemeyi Galatasaray Spor Kulübü yapacak. Burada yapılan tapu masrafları, projeler ve geliştirmeler için söylendi. Diğer masraflar yaklaşık 37 milyon TL.