Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında yakın zamanda futbol maçlarına taraftar alınmayacak.

Sarı-Kırmızılılar da bu durum sonrasında tarihe geçecek bir kampanya başlattı. 'Sensiz Olmaz Galatasaray' adı altında gerçekleştirilecek projede isteyen futbolseverlerin baskılı fotoğrafları, son üç iç saha maçında tribünlerde konumlandırılacak. Maddi gelir elde edilecek Şampiyonluk yolundaki takımlarını yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar fotoğraflarının Türk Telekom Stadyumu tribünlerinde kullanılması için 149 TL ödeyecek.

Kombine sahipleri ise bu hizmeti 123 TL'ye alacak. Yönetim bu unutulmaz proje ile hem taraftarlara güzel bir anı yaşatmayı hem de ekonomik anlamda birçok gelirin kesildiği bu dönemde maddi gelir elde etmeyi hedefliyor.