Kadroyu gençleştirme operasyonu doğrultusunda geniş çaplı bir oyuncu havuzunda girişimlerde bulunan Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Sarı-Kırmızılılar’ın, sezon başında Manchester United’la yollarını ayıran ve boşta kalan 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Millen Baars ile temas halinde olduğu ileri sürüldü.

Hatta genç oyuncunun menacerinin İstanbul’a geldiği iddia ediliyor. Ajax altyapısında yetişip Manchester United’a transfer olan ve burada alt yaş kategorilerinde forma giyen Surinam asıllı Baars, 1.86’lık boyu, güçlü fiziği ve süratiyle dikkat çekiyor.

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