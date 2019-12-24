Galatasaray'dan sürpriz hamle: Millen Baars

Galatasaraylı yöneticilerin, Manchester United’la sezon başında yollarını ayıran 19 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Millen Baars ile görüştüğü ve genç oyuncunun menacerinin İstanbul’a geldiği ileri sürüldü.

24 Aralık 2019, Salı 06:01
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Galatasaray'dan sürpriz hamle: Millen Baars

Kadroyu gençleştirme operasyonu doğrultusunda geniş çaplı bir oyuncu havuzunda girişimlerde bulunan Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Sarı-Kırmızılılar’ın, sezon başında Manchester United’la yollarını ayıran ve boşta kalan 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Millen Baars ile temas halinde olduğu ileri sürüldü.

Hatta genç oyuncunun menacerinin İstanbul’a geldiği iddia ediliyor. Ajax altyapısında yetişip Manchester United’a transfer olan ve burada alt yaş kategorilerinde forma giyen Surinam asıllı Baars, 1.86’lık boyu, güçlü fiziği ve süratiyle dikkat çekiyor.

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