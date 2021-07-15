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Galatasaray'dan Stanciu için yeni transfer teklifi!

Galatasaray kadrosuna katmak istediği Nicolae Stanciu için yeni bir teklif yaptı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 08:26 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Stanciu için yeni transfer teklifi!

Rumen basınının haberine göre sarı-kırmızılılar, Slavia Prag'la sözleşmesi 2023'te bitecek olan 28 yaşındaki 10 numara için Çek kulübünün kapısını bir kez daha çaldı ve teklifini 5 milyon Euro'ya kadar yükseltti.

Rumen futbolcunun da İstanbul'da oynamak istediği ve Galatasaray 'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Aslan'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, İstanbul'a gelmiş ve teknik direktör Fatih Terim ile görüşmüştü.

Sosyal medyada ise bu konuşmada Hagi'nin vatandaşı Stanciu'nun adının geçtiği iddia edilmişti. Stanciu geçen sezon Slavia Prag'da 45 maça çıktı ve 16 gol atıp, 3 asist yaptı. Rumen oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro... (Sabah)

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