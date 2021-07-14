Galatasaray'dan Stanciu için yeni teklif
Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Rumen orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu için kulübü Slavia Prag'a teklifte bulunduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı kulübe gelmeye sıcak bakan Stanciu'nun transferinde her şey Çek ekibine bağlı.
Galatasaray 'ın transfer listesinde bulunan Rumen orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu, adım adım sarı kırmızılı kulübe geliyor.
Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Slavia Prag'a yeni bir teklif yaptı. Stanciu'da İstanbul'da oynamak istediği ve sarı kırmızı kulübe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Roşu, transferde her şeyin Çek ekibine bağlı olduğunu dile getirdi.
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30 maçta 18 gole katkı yaptı
Slavia ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen futbolcunun bonservis bedeli 7 milyon euro. Nicolae Stanciu, takımıyla çıktığı 30 lig maçında 12 gol, 6 asistlik performansa imza attı.
https://twitter.com/Emishor/status/1415328044349276161