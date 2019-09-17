2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasında taşıyacak. Şampiyonlar Ligi grubundaki altı mücadeleye de bu forma ile çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar, grubun bitiminde Avrupa Ligi'ne devam etmesi halinde de THY logolu formaları kullanacak.

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Sarı-kırmızılı ekip, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55’te Jan Breydel Stadyumu’nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek ve seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY

TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid

1 EKİM SALI

TSİ 19.55 / Real Madrid - Club Brugge

TSİ 22.00 / GALATASARAY - PSG

22 EKİM SALI

TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG

TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 19.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid



