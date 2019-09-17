Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki forma sponsorunu da buldu. Devler Ligi'nde Real Madrid, Paris Saint Germani ve Club Brugge'a A grubunda rakip olacak olan Cim Bom, Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalara Türk Hava Yolları (THY) logolu formalarıyla çıkacak. Formalar ilk kez Club Brugge-Galatasaray maçında giyilecek.
2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasında taşıyacak. Şampiyonlar Ligi grubundaki altı mücadeleye de bu forma ile çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar, grubun bitiminde Avrupa Ligi'ne devam etmesi halinde de THY logolu formaları kullanacak.
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Sarı-kırmızılı ekip, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55’te Jan Breydel Stadyumu’nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek ve seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:
18 EYLÜL ÇARŞAMBA
TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY
TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid
1 EKİM SALI
TSİ 19.55 / Real Madrid - Club Brugge
TSİ 22.00 / GALATASARAY - PSG
22 EKİM SALI
TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG
TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid
6 KASIM ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - GALATASARAY
26 KASIM SALI
TSİ 19.55 / GALATASARAY - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG
11 ARALIK ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - GALATASARAY
TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid