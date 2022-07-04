Transfer dönemi başladığından beri onlarca oyuncuyla ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Ispanya’dan gelen son haber ise fazlasıyla heyecan yarattı. AS Gazetesi, 2013’ten beri formasını giydiği Real Madrid’den ayrılan Isco’nun geleceğiyle ilgili bir haber yaptı.

30 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın, Ortadoğu’dan gelen teklifleri düşünmeden geri çevirdiği belirtildi. Roma ve Newcastle’ın Isco için devrede olduğunu yazan AS’ın asıl bombası ise Fenerbahçe ’nin de Ispanyol orta saha oyuncusuyla yakından ilgilendiğini yazması oldu.

Newcastle favori ama!

AS’ın haberinde yer almasa da Galatasaray ’ın da Isco’nun şartlarını soruşturduğu ve bu transferde istekli olduğu öne sürüldü! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın peşinde olduğu 30 yaşındaki yıldız için avantajlı görünen takım, Suudi sermayesini arkasına alan Newcastle.

Ancak Ingiliz ekibinin önceliği de Lyon’un yıldızı Lucas Paqueta... Isco, Real Madrid’de yıllarca yedek bekledi. Bu nedenle dünyaca ünlü yıldız için yeni takımıyla ilgili kararını verirken düzenli oynama durumunun önemli bir etken olacağı öğrenildi.



