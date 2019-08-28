2 Eylül’de sona erecek transfer dönemi öncesi Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor. Hareketlilik sadece Falcao cephesinde değil. İki bölgeye daha takviye yapılması için çalışmalar yürütülüyor. Fatih Terim son Konyaspor maçının ardından, “Falcao’yu hangi hoca istemez? Bana kalırsa orta saha ve stopere de takviye gerekli” demişti. Bu sözlerin ardından yönetim harekete geçti. Kadroda 13 yabancı olduğu için gündemde yerli futbolcular var. Rota ise Almanya. Falcao için yabancı kontenjanında bir boşluk bırakan Cim Bom, stopere ve orta sahaya gurbetçi isimler almayı düşünüyor. Hedefteki ilk oyuncu; Hamburg’tan Berkay Özcan...

Bild de Berkay’ı yazdı

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, “Berkay hocasının gözüne giremedi. İstanbul takımlarından birine kiralanabilir” derken, Galatasaray hem oyuncuyla hem de kulübüyle görüşme halinde. Ofansif özelliği ile dikkat çeken 21 yaşındaki Berkay, A Milli Takım formasını 3 kez terletti. Stoper için de Mainz’ın 20 yaşındaki ismi Ahmet Gürleyen gündemde. A takım ile profesyonel sözleşmeye imza atan 1.93’lük Ahmet’in aynı Berkay gibi kiralanması planlanıyor.

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