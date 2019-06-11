11 Haziran Salı son dakika Galatasaray transfer haberlerinden sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki, Galatasaray kimi transfer edecek? Galatasaray'ın tranfser gündeminde hangi oyuncular var? Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray'ın tranfser gündemi ve tüm detaylar...

ŞENER FORMAYI GİYDİ!

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılıların, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı için bir süredir çalışma yürüttüğü biliniyordu.

Taraflardan herhangi bir açıklama yapılmamasına karşın transferin kesinleştiği bugün ortaya çıkan bir fotoğrafla ispatlandı. Milli futbolcunun, Galatasaray'a imza atmadan önce yapılan sağlık kontrolleri sırasında üstünde Sarı Kırmızılı idman formasıyla çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Kulübe yakın kaynaklar da, fotoğrafın doğruluğunu teyit ederken, artık gözler resmi açıklamanın yapılacağı kulüp yayın organlarına çevrildi.





ŞENER NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray’ın anlaşma sağladığı Şener Özbayraklı’ya ödeyeceği rakam belli oldu. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllığına anlaştığı ve her sene için 10 milyon lira ödeyeceği belirtildi.

Böylece Galatasaray bonservisi elinde bulunan tecrübeli futbolcuya 3 sene için garanti ücret olarak 30 milyon lira ödeyecek. Sarı-kırmızılılar Şener dışında Babel’le de anlaşma sağlamıştı. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 2+1 senelik mukavele yapıldığı ve yıllık 2.3 milyon euro ödeneceği belirtildi. (Skorer)

SIRA JIMMY DURMAZ'A GELDİ!

Sarı-kırmızılı takımın Babel ve Şener'den sonraki 3'üncü takviyesinin Jimmy Durmaz olması bekleniyor. Fransız ekibi Toulouse'la biten sözleşmesini uzatmayan Türk pasaportlu İsveçli oyuncu, Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon Euro talep etti. Bu miktarı çok bulan sarı-kırmızılı kulüp ise 1.5 milyon Euro'ya Jimmy'yi ikna edip Sinan Gümüş'ün boşluğunu da doldurmayı planlıyor.

ÖMER BAYRAM'A ÇİFTE TALİP

Emre Taşdemir kadroya katıldıktan sonra Türkiye Kupası maçlarında dahi forma giymekte zorlanan Ömer Bayram, Galatasaray’dan ayrılacak. Başarılı futbolcuya Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor’dan teklif var.

28 yaşındaki Ömer için Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon başında Akhisar’a 400 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Yönetim bu rakamın getirilmesi halinde Ömer’i serbest bırakacak.

YUNUS AKGÜN İMZAYI ATTI!

Bir yandan dış transferde adım atmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, diğer bir yandan da eldeki oyuncuların durumunu masaya yatırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, ilk olarak Yunus Akgün’deki tehlikeyi bertaraf etti.

Cim-Bom, sözleşmesi sezon sonunda biten ve başta Anderlecht olmak üzere Avrupa kulüplerinin radarında olan 18 yaşındaki genç yıldızının sözleşmesini 4 sene uzatarak önlemini erkenden aldı. Galatasaray bir taraftan Yunus Akgün’ün yakın zamanda başka bir kulübe transferinin böylece önüne geçerken diğer taraftan da geleceğe ve yerliye yatırım yaptı. Sarı-kırmızılı takımda asgari ücret ile oynayan Yunus’un yeni sözleşmeyle beraber ücretinin 500 bin liraya yakın bir rakam olacağı belirtildi. Ayrıca genç futbolcunun performansına göre ücretinde ciddi iyileştirmeler de yapılacağı belirtildi.

Kupada 4 gol

Galatasaray’da sözleşmesi 2024’e kadar uzatılan Yunus Akgün’ün kontratında çıkış maddesi de bulunmayacak. Sarı-kırmızılılar büyük bir potansiyel olarak görülen genç yeteneğinin mukavelesine serbest kalır maddesi koymadı. Bunun nedeni ise Ozan Kabak’ta yaşananlar. Ozan için ilk önce ciddi rakamlar konuşulurken 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak genç futbolcu kulübüne para kazandırmak için bunun üzerinde bir rakama gitmeyi kabul etmişti.

Devre arasında Belçika’nın köklü ekiplerinden Anderlecht ile adı anılan Yunus’un bonservisi için 3-3.5 milyon euro civarında bir rakam konuşuluyordu. Fatih Terim’in yaz kampıyla beraber Yunus’un üzerinde daha çok duracağı ve yeni sezonda genç futbolcuya daha fazla zaman vereceği belirtildi. Geride bıraktığımız sezon kupada 529 dakika şans bulan Yunus Akgün 4 golle atarken ligde toplamda 11 maçta 171 dakika süre alabilmişti. (Skorer)

KAAN AYHAN PİŞMANLIĞI!

Galatasaray'da Kaan Ayhan pişmanlığı yaşanıyor. A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği maçta oynadığı futbol ve attığı golle yıldızlaşan milli futbolcu, uzun süredir Luyindama-Marcao ikilisine yerli alternatif arayan Galatasaray'ın gündemdeydi. Ancak sarı-kırmızılı kulüp elini çabuk tutmadı ve Kaan Ayhan'ın Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesinde yer alan "2 milyon 500 bin Euro'ya serbest kalır" maddesi geçen hafta geçerliliğini yitirdi.

Kulübü fiyat yükseltti!

Ardından gurbetçi futbolcunun da Fransa maçındaki performansı gelince Fortuna Düsseldorf kanadı da fırsatı kaçırmadı ve 24 yaşındaki savunma oyuncusu için 5 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere kapısını kapadı. Fatih Terim'in genç yaşlarda A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan Ayhan çok yönlü oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Defansta sağ bek ve stoper mevkilerinde görev yapan Kaan gerektiğinde orta sahada da çapa olarak tabir edilen ön libero mevkiinde oynayabiliyor. Kaan, Düsseldorf'a 2016 Ocak ayında Schalke 04'ten gelmişti.

ONYEKURU MÜJDESİ!

Onyekuru’nun menacerinden Galatasaray'a müjde gibi açıklama... İspanyol basınına konuşan William D’Avila, “Valencia, Sevilla ve Real Betis’ten teklif aldık. Ancak Everton, Henry Onyekuru’nun Galatasaray’daki gelişiminden memnun ve 1 yıl daha orada devam etmesini istiyor. Henry de Galatasaray’da devam etmek istiyor” dedi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE MATA'YA TALİP

Bir yandan UEFA'nın vereceği kararı bekleyen bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hiç beklemediği bir engelle karşı karşıya geldi... Venezuella'lı golcü Rondon'un transferi sırasında Mata'yla da görüşen Fenerbahçe, G.Saray'ın da bu oyuncuya talip olması üzerine büyük şok yaşadı...

Mata'nın ve aynı zamanda Rondon'un menajerliğini yapan Juan Manuel Rodriguez, Sarı- Kırmızılı kulübün de İspanyol oyuncuya teklif yaptığını söyledi. Manchester'la sözleşmesi sona eren Mata'ya İspanya'dan da teklifler var.

Fenerbahçe'nin Mata'ya da imza parası önerdiği ifade edilirken G.Saray'ın da yıldız oyuncu için imza parası vermeye hazır olduğu ifade edildi. Fener'den Comolli G.Saray'dan da Şükrü Hanedar görüşmeleri yürütüyor.

Manchester United ile sözleşmesi biten Mata'ya İspanya'dan eski kulübü Valencia ve Sevilla'nın da ilgilendiği belirtildi. Ancak İspanyol kulüplerinin önerdikleri rakamların Mata'yı tatman etmediği belirtiliyor. (Takvim)

MARIANO'NUN KARARI KESİN!

1 sene daha Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Mariano, İspanya’dan gelen transfer tekliflerini reddetmeye devam ediyor... Daha önce yaptığı açıklamada, “İstanbul’da mutluyum” diyen tecrübeli sağ bek, sadece Brezilya’dan cazip bir öneri gelirse Galatasaray’dan ayrılacağını söyledi.

Sarı-Kırmızılılar, kontratının son yılında Mariano’yu Brezilya kulüplerinden birine satıp, yeni transferlere kaynak yaratmak amacında.







