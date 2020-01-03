Galatasaray son dakika transfer haberleri... Fatih Terim, devre arasını hazırlıklarını yeni transferlerin katılımıyla yapmak istedi, yönetim de harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, anlaşma sağlanan Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika’yı 10 Ocak’ta Altay’la oynanacak hazırlık maçına yetiştirmeye çalışıyor. Nemanja Matic gündemdeki yerini korurken, Al İttihad’la bağlarını koparan Manuel da Costa ise imzaya hazır. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

DIEGO GODIN SÜPRİZİ! GALATASARAY DEVREYE GİRDİ!

Son dakika transfer haberi... Galatasaray’a Diego Godin iddiası... Atletico Madrid savunmasında uzun yıllar büyük işlere imza atan, dünyanın en kaliteli stoperlerinden biri olarak gösterilen Uruguaylı futbolcu, Sarı-Kırmızılılar’ın transfer gündemine girdi. Luyindama’nın milli takımda sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarına geçen Galatasaray’ın, teknik direktör Fatih Terim’in talebi üzerine Godin’i renklerine bağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Sezon başında Atletico’daki kontratının sona ermesiyle Inter’e imza atan 33 yaşındaki futbolcu, çoğunlukla yedek kulübesinde oturdu. Galatasaray’ın planı, deneyimli savunmacıyla anlaştıktan sonra bonservis veya kiralama konusunda İtalyan kulübünü ikna etmek.

Muslera ve Falcao avantajı

Diego Godin, Atletico Madrid’in en parlak günlerinde Radamel Falcao ile birlikte forma giydi. Godin ayrıca Fernando Muslera’nın vatandaşı ve Uruguay Milli Takımı’nda en fazla görev yapan isimler arasında yer alıyor. Hatta adı tekrar Galatasaray’la anılan Arda Turan da, Atletico Madrid’de Godin’le birlikte oynamıştı.

Kesenin ağzını açacaklar

Sarı-Kırmızılılar, Diego Godin’in aklını yüksek bir yıllık ücret karşılığında çelmeyi hedefliyor. Yeni bir yapılanma sürecine giren ve bu sezon İtalya Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen İtalyan kulübünün, tarafların uzlaşması halinde bu transfere büyük bir engel çıkarmayı düşünmediği de gelen haberler arasında.

Metin Karabaş

MELO'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Brezilya’da yayın yapan ESPN’nin muhabiri, Galatasaray’ın 36 yaşındaki futbolcu Felipe Melo’yu bir kez daha transfer etmek istediğini, kulübü Palmeiras’ın ise bunun karşılığında Mariano’nun bonservisini talep ettiğini öne sürdü. İddia kısa sürede sosyal medya üzerinden yayılıp binlerce kez paylaşılırken, mesajın altına Twitter’dan bir yorum bırakan Melo, “Yalan haber” diye yazdı.

Felipe Melo’nun geçtiğimiz günlerde Galatasaray maçına gelmesi üzerine, adı transfer dedikodularına karışmıştı.

GALATASARAY'DA TRANSFER OPERASYONU BAŞLADI

Ocak’ta başlayacak olan ara transfer dönemi, Galatasaray’da son derece hareketli geçecek gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, takımın büyük bölümünü değiştirerek, teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda daha hızlı, daha tempolu ve daha skorer bir takım oluşturmayı hedefliyor. Bu çerçevede daha önce anlaşma sağlanan isimlerin, bir an önce Türkiye’ye gelerek kadroya dahil olmaları bekleniyor. Terim’in, yöneticilerle yaptığı son transfer zirvesinde bu beklentisini ve ihtiyacı açık şekilde dile getirdiği, görüşme sonrasında operasyona hız verildiği öğrenildi.

Haciz ortadan kalktı

Buna göre ilk etapta Galatasaray’a imza atması beklenen sol açık Henry Onyekuru, sol bek Marcelo Saracchi ve sağ açık Jesse Sekidika’nın, 10 Ocak’ta Antalya’da Altay ile oynanacak hazırlık maçına yetiştirilmesi planlanıyor. İşlemlerin daha çabuk halledilmesi için yılbaşı tatilinin geçmesi, diğer taraftan da eski başkan Dursun Özbek’in uyguladığı haciz işlemlerinin ortadan kalkması bekleniyordu.

Onyekuru veda ediyor

Üst üste yaşanan pozitif gelişmelerle, anlaşma sağlanan transferlerin evrak işlemleri de hızlanmış oldu. 1.5 yıllık anlaşma sağlanan Henry Onyekuru, Monaco’ya veda ederek, kiralık olarak Galatasaray’la mukavele imzalayacak. Sarı-Kırmızılılar herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.

Saracchi bugün gelebilir

Leipzig’in sol beki Saracchi de, tıpkı Onyekuru gibi 1.5 yıllığına bedelsiz kiralanıyor. Uruguaylı futbolcunun bugün İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Genç oyuncunun kulübü de, anlaşma konusunda hiçbir problem olmadığını resmi olarak açıklamıştı.

Sekidika kampa katıldı

23 yaşındaki Jesse Sekidika için ise Galatasaray’ın bonservis ücreti ödemesi gerekiyor. Bu sezon Eskişehir formasıyla TFF 1. Lig’de 8 gol 2 asistle oynayan Nijeryalı futbolcu, kulübünün kamp kadrosuna dahil edildi. Sarı-Kırmızılılar, mevcut kadrodan oyuncu satarak oluşturacağı bütçeyle, genç yıldız adayını renklerine bağlamayı hedefliyor.

Nemanja Matic mesaj yolladı!

Nzonzi’nin kadro dışı kalması sonrası ön libero arayışlarına başlayan Galatasaray’ın radarına giren, Nemanja Matic’ten transfer açıklaması... Manchester United’la olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu, “Neler olacağını bu ay göreceğiz. Belki sözleşmemi yenilerim veya daha farklı bir şey olur. United sözleşmemi uzatmak için öncelikli ama benim ve kulübün hedeflerinin birbirine uygun olup olmadığını göreceğiz” diye konuştu. Matic’in adı Galatasaray’ın yanı sıra Inter ve Atletico Madrid’le anılıyor.

Manuel da Costa imzaya hazır

Arap kulübü Al İttihad’la bağlarını kopardıktan sonra teklifleri değerlendirmeye başlayan Sivasspor ve Başakşehir’in eski stoperi Manuel da Costa, Galatasaray’la pazarlık masasında. Sarı-Kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcuya 1.5 yıllık mukavele teklif ederken, senelik 800 bin Euro önerildiği ortaya çıktı. Cim Bom’la prensip anlaşmasına varan tecrübeli savunmacı, resmi imza için beklemede. Galatasaray cephesi ise gündemdeki daha kaliteli alternatif isimlerle görüşüp bu transferdeki son kararını verecek.

ARDA TURAN'DA SON DAKİKA!

Galatasaray'ın, sezonun ikinci yarısında eski futbolcusu Arda Turan’ı yeniden kadrosuna katması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, yuvaya dönmek için Galatasaray’dan gelecek haberin yolunu beklerken, teknik direktör Fatih Terim’in, bu transferi isteyen isimler arasında yer alması, işin büyük olasılıkla pozitif sonuçlanacağı izlenimini doğuruyor. Buna karşın, yönetim kanadında bazı çekincelerin olduğu belirtiliyor. Bunlardan biri, önümüzdeki ay mahkemeden çıkması muhtemel erken seçim kararı.

Taraftar tepkisinden çekiniyorlar

Camianın veya taraftarın bu transfere tepki göstermesinden endişe eden Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, süreci ağırdan alıyor. Sarı- Kırmızılı yönetimden onay çıkması durumunda, Arda Turan’ın Başakşehir’le olan kontratını feshedeceği, Barcelona’dan da bonservisini alarak Galatasaray’a imza atacağı ifade ediliyor.

GALATASARAY'A ALAN MÜJDESİ!

Geçtiğimiz sezon golcü arayışlarına çıkan Galatasaray ile resmi anlamda görüşmeler yapan, Diagne imza atmadan önce sarı kırmızılı yöneticilerle masaya oturan Alan artık serbest kaldı gibi.

Çin’de Guangzhou Evergrande forması giydikten sonra Tianjin Quanjian’a transfer olan ve 27 maçta 8 gol atan Brezilyalı forvetin 31 Ocak’ta sözleşmesi sona ererken, 30 yaşındaki forvetle bazı Süper Lig kulüplerinin yakın temas kurdukları belirtildi. Geçen sezon Galatasaray’ın kapısından dönen, menajer - Şükrü Hanedar - yabancı temsilci üçgeninde kalarak sarı kırmızılı kulübe gelmekten son anda vazgeçen Alan’ın yine Türkiye’ye soğuk baktığı kaydedilirken, tecrübeli futbolcunun kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği bildirildi. (Akşam)

SARACCHI'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI!

Galatasaray'ın 1.5 yıllığına kiraladığı Saracchi, Fox Sports'tan Ezequiel Daray'a konuştu.

Almanya'da hayal kırıklığı yaşadığını belirten Uruguaylı oyuncu, "Avrupa'ya gitmek hayalimdi. Hayalim gerçekleşti. Ama beklediğim gibi olmadı. Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. Evet, River Plate'ye dönmeyi düşündüm ama şimdi başka bir aşamaya geçiyorum" dedi.

Galatasaray'da başarılı olmak istediğini anlatan genç futbolcu, "Hedefim yeni takımıma alışık olduğu şampiyonluk yarışında yardım etmek. Gelecek sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde yer almak. Beklentilerimi fazlasıyla karşılayacak bir kulübe gideceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Saracchi, bugün İstanbul'a gelecek. Uruguaylı sol bek sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak. Böylece yarın başlayacak olan çalışmalara da ilk günden itibaren katılacak.

ONYEKURU BEDAVA'YA GELİYOR!

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Henry Onyekuru, yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Sezon başında Everton’ın Monaco’ya sattığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Fransa Ligi’nde fazla forma şansı bulamadı.

Galatasaray da devreye girerek bu işi bitirdi. Eurosport’un haberine göre; Henry Onyekuru, 6 ay kiralık olarak Galatasaray’a dönecek. Monaco’ya kiralama bedeli ödenmeyecek. Mukavelesinde ise satın alma opsiyonu bulunmayacak.

Monaco, bu yıl fazla oynatamasa da Onyekuru’dan vazgeçmiş değil. Önümüzdeki yıllarda ondan faydalanmak istiyor. Nijeryalı futbolcu, sosyal medyada “Bavul” görselleri atmıştı. Ülkesine giden Onyekuru’nun en geç 1 hafta içinde İstanbul’a gelerek yeniden Galatasaray’a katılması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, ocak ayında tabiri caizse yepyeni bir takım oluşturacak. Aynı zamanda sezonun ikinci yarısında yeniden kanat ağırlıklı oyun yapısına dönülecek.

Galatasaray’da solda Onyekuru, sağda ise Feghouli’nin sabit oynaması bekleniyor. Bu sezon sol kanatta görev yapan Ryan Babel, daha çok “Serbest oyuncu” gibi rakip yarı alanda ortalara kaçmıştı. Onyekuru’nun tarzı ise direkt kanat yapısına uyuyor. Nijeryalı, süratini de kullanarak zaman zaman rakip ceza sahasına girerek attığı gollerle tanınıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da onun yolunu dört gözle bekliyor. Büyük buluşma, çok yakın zamanda gerçekleşecek.

GALATASARAY'DA ELABDELLAOUİ SÜRPRİZİ!

Yunan medyasında yer alan habere göre, Olympiakos'la altı aylık sözleşmesi kaldığı için Bosman kuralları gereği istediği kulüple görüşme hakkına sahip olan Omar Elabdellaoui'ya Bordeaux, Valencia, Leicester City, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüpler talip oldu.

Bu kulüplerin içinde en istekli takımın Galatasaray olduğu, Finansal Fair Play kıskacındaki sarı-kırmızılıların bonservis bedeli ödemeyeceği için Fas asıllı Norveçli oyuncuya diğer kulüplerden daha fazla yıllık ücret teklif ettiği belirtildi.

Kontrat yenileme görüşmelerinden bir sonuç alamayan Olympiakos'un ise sezon sonunu beklemeden, devre arasında Elabdellaoui'yi elden çıkartarak az da olsa bir gelir elde etmeyi hedeflediği vurgulandı.

Sağ bek pozisyonunda oynayan Elabdellaoui, Olympiakos formasıyla çıktığı 148 maçta 24 gole doğrudan katkı (10 gol, 14 asist) sağladı. (Haber Global)















