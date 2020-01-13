Devre arası transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sekidika, Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katan Galatasaray'da Onyekuru'nun hastalığı planları bozdu. Sarı-Kırmızılı takım ayrıca forvet ve stoper transferleri için arayışlarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray kimi transfer edecek? Ayrıca takımdan hangi oyuncular gönderilecek. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

GALATASARAY'DA MURILLO HAFTASI

Devre arası transferi dönemi bitmeden mutlaka bir stoperi kadrosuna katacak olan Galatasaray’da 1 numaralı hedef; Jeison Murillo... Cim Bom, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Kulübü Sampdoria ise stoper almadan, Murillo’yu bırakmıyor.

İtalyan basınına göre Sampdoria, 1-2 gün içindeNapoli’den Lorenzo Tonelli’yi renklerine bağlayacak. Bu konuda her iki kulübün görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetim de gelişmeleri yakından takip ediyor.

Falcao aracı oldu Tonelli transferinin sonuçlanmasını bekleyen Galatasaray, Murillo’nun menaceriyle de pazarlıkları tamamlamak üzere. Kolombiyalı futbolcunun düzenli oynayacağı için Cim Bom’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu transferde Murillo’nun vatandaşı olan Falcao da aracılık yapıyor.

NZONZI RESMEN AÇIKLADI! AYRILIK

Kadro dışı bırakılan Galatasaray’ın Fransızı Nzonzi, Fransız Telefoot’a röportaj verdi. 'Galatasaray’dan ayrılacak mısın?' sorusuna Nzonzi, “Muhtemelen bunlar son günlerim. İşler iyi gitmediği zaman, parmaklar belirli oyunculara çevrilir. Ciddi bir şey yaşanmadı aslında. Konuşularak çözülebilirdi. Ama artık ayrılık daha hayırlı. Bütün ailem Paris’te. Elbette PSG’de oynamak isterim” cevabını verdi.

Nzonzi ile West Ham, Everton ve Celta Vigo’nun ilgilendiği, Lyon’un da oyuncunun durumunu takip ettiği belirtildi. Nzonzi’nin yüksek maaşının yüksek vergi yasalarına tabi olan Lyon’u zorladığı notu da düşüldü. Nzonzi, PSG maçı sonrasındaki disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı

YUNUS AKGÜN'E BOMBA TEKLİF

Stoper ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da satış listesinde bulunan Belhanda'ya beklenen teklif gelmedi. Oyuncu satmadan transfer yapamayan sarı-kırmızılı kulübün kapısı ise sürpriz bir isim için çalındı.

Belçika ekibi Cercle Brugge, Galatasaray'ın 2000 doğumlu yıldız adayı Yunus Akgün'ü istedi ve resmi teklifini iletti. Sarı-kırmızılılar, A Takım'da oynama şansı bulamayan Yunus için Cercle Brugge'den gelen 2 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve "Yunus'u satmıyoruz'' cevabını verdi.

Belçika'dan resmi teklif alan Yunus Akgün, buna karşılık sarı-kırmızılı takımın 25 kişilik Belek kampına dahil edilmedi. 19 yaşındaki solak hücum oyuncusu bu sezon A Takım'da toplam 65 dakika sahada kalırken ligde sadece 7 dakika şans buldu. UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği 2 gol-1 asistlik performansla Avrupalı scoutların dikkatini çeken Yunus Akgün'ün Galatasaray'la sözleşmesi 2024'te sona eriyor. (Sabah)

FLAŞ AYRILIK KARARI

Sarrachi transferi ve sol bekte de oynayabilen Martin Linnes’in yeniden takıma dönmesi ile yapılan kadro planlamasında ligin ikinci yarısı için Emre Taşdemir’in bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı.

Genç futbolcunun önce mukavelesi uzatılacak, ardından da Kayserispor’a kiralanacak. (Akşam)

ALBAYRAK'TAN İTALYA ÇIKARMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer listesini yönetime vermişti. Nzonzi ve Seri’nin ayrılacak olması sebebiyle Udinese’den Seko Fofana orta saha için ilk sırada bulunuyordu. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, cebinde listeyle İtalya’ya gitti. Burada 3’lü transfer zirvesi gerçekleştirildi. Albayrak’ın Udinese’yle masaya oturduğu ve Seko Fofana’nın kiralanması konusunda büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu, merkez orta sahada görev yapıyor.

Albayrak daha sonra stoper transferi için rotasını değiştirdi. Roma’dan Mert Çetin ve Sampdoria’dan Murillo için yöneticilerle bir araya gelindi. Bu iki stoperden birisi bitirilecek. Murillo için kulübü Sampdoria ilk başlarda problem çıkarsa da daha sonra tavırları yumuşamıştı. Galatasaray Yönetimi, Murillo’yu sezon sonuna kadar kiralamaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in de onay verdiği bu transferin, önümüzdeki hafta içinde gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Ancak Abdurrahim Albayrak, son anda bir pürüz çıkma ihtimaline karşı Roma Kulübü’yle de Mert Çetin için görüştü. İtalyan temsilcisi, Mert’i kiralık olarak vermeye sıcak baksa da oyuncularının Serie A’da kalmasını istiyor. Böylece gelişimi yakından takip edilebilecek. Murillo’da sorun çıkması halinde Roma’yla bir görüşme daha gerçekleştirilecek. İtalyanlar ikna edilmeye çalışılacak.

Kaynak: Akşam

ONYEKURU BOMBASI! KARAR VERİLDİ

Ülkesi Nijerya’da sıtmaya yakalanan ve Antalya’daki kamp çalışmalarına katılamayıp İstanbul’da hastanede yatan Onyekuru’yla ilgili karar verildi.

Sarı-kırmızılılarda genç futbolcunun sözleşmesi kesinlikle askıya alınmayacak. Onyekuru’nun tedavi sürecinin 2-3 haftayı bulacağı ve en geç 1 ay içinde sahadaki yerini alacağı bildirildi.

Teknik kadronun bu süreçte Ömer Bayram ve Jesse Sekidika’ya şans vereceği ve bu nedenle herhangi bir paniğin yaşanmadığı bildirildi. (Skorer)

BELHANDA'NIN TRANSFERİNDE BABEL FORMÜLÜ

Faslı yıldızı bonservisiyle alacak bir kulüp bulamayan Sarı-Kırmızılılar kiralama formülü üzerinde durmaya başladı.

Yönetim, Belhanda'yı Ryan Babel gibi sezon sonuna kadar bir kulübü göndererek hem maaş tasarrufu yapmayı hem de transfer bütçesi katkı yapmayı düşünüyor.

Menajer D'Avila'ya bu konuda yetki verildiği belirlendi.

Kaynak: Takvim

GALATASARAY'DA ANDONE GİDİYOR!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Gaziantep FK maçında sakatlanan futbolcusu Florin Andone, uzun süredir tedavisi nedeniyle sarı kırmızılı formadan uzak kaldı. Tedavisini sürdüren Andone, daha önce bütün açıklamalarında Galatasaray’da kalacağını söylemişti. Ancak Rumen forvet dün, “2 hafta içinde ya Galatasaray’da ya da Brighton’da olacağım. Brighton beni ne zaman isterse kadroya dönerim. Bonservisim onlarda. G.Saray, Türkiye’nin R.Madrid’i... Çok yoğun duygular yaşadım” dedi.

Kaynak: Akşam

RIDVAN DİLMEN'DEN ARDA AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kısa bir süre önce Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda Arda Turan hakkında söylediği sözlerin yanlış noktalara çekildiğini ifade etti. Cengiz yaptığı açıklamada, "Fatih Hoca'yla aramızda sorun yok. Arda Turan konusuyla ilgili ileride bir açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da yaşanan Arda Turan krizi hakkında konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen, "Arda Turan'ı Fatih Terim istiyorsa Mustafa Cengiz onu alır. Kimse gerçeği konuşmuyor. Fatih Terim'in gücü Mustafa Cengiz'in çok daha üstündedir" dedi.



