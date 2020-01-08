8 Ocak Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray taraftarı merakla yeni transferleri bekliyor. Onyekuru ve Saracchi transferlerini resmen açıklayarak hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray'da Sekidika transferinin açıklanması ise an meselesi. İşte son dakika 8 Ocak Çarşamba Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

BABEL NEREYE GİDECEK?

Ryan Babel'i Ajax'ın transfer etmek istediği haberlerine Hollandalı futbolcunun menajerinden açıklama geldi. Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Babel'in menajerliğini yapan Winny Haatrecht, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Babel'in Ajax ile görüştüğü haberlerini değerlendiren Winny Haatrecht, ''Evet, haberler doğru.'' sözlerini kullandı ve ayrılığı resmen açıklamış oldu. Fransız basını da Babel'in Ajax dışında Newcastle United ile görüştüğünü belirtmişti. Ryan Babel’in geçen ay, alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip önce kulübe ihtar gönderdiği, sonra da bir kopyasını FIFA’ya yolladığı ortaya çıkmış, ödemenin yapılmasıyla kriz aşılmıştı. Yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro olan ancak ilk yarıda sadece 5 gol atabilen Babel, performansı ile taraftarın beğenisini kazanamamıştı. (Hürriyet)

SON DAKİKA STOPER OPERASYONU!

Onyekuru ve Saracchi’yi renklerine bağlayan Galatasaray’da rota stoper transferine çevrildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin elinde geniş bir aday listesi bulunuyor. Bu doğrultuda kulüp temsilcileri ilk olarak İtalya’ya çıkarma yapacak. Öncelikli hedef Mert Çetin. Milli stoperi 1.5 sezonluğuna kiralamak isteyen Galatasaray, kulübü Roma ile görüşme gerçekleştirecek. Oyuncusunu 6 aydan daha fazla süreliğine vermek istemeyen İtalyan kulübü ile anlaşma sağlanırsa, transfer gerçekleşecek. Ancak şartlar uyuşmazsa, Sarı-Kırmızılılar rotayı bu kez Sampdoria’ya çevirecek. Bir süredir gündemde yer alan Kolombiyalı stoper Jeison Murillo için görüşmeler başlayacak.

Murillo olumlu bakıyor

Özellikle Murillo konusunda pozitif gelişmeler yaşandığı da gelen haberler arasında. 27 yaşındaki stoper, Galatasaray’ın ilgisine çok sıcak yaklaşıyor. Menaceriyle yapılan görüşmelerde, kulüplerin anlaşma sağlaması halinde bu transferin olabileceğine dair bilgiler alındığı kaydedildi. Galatasaray’ın stoper adayları arasında ikinci sırada yer alan Murillo; öncelikli aday olan Mert Çetin’in transferinin gerçekleşmemesi halinde, kısa süre içerisinde İstanbul’un yolunu tutabilir.

Luyindama donduruluyor

Bu arada sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama’nın sözleşmesi donduruluyor. Mevcut kadrosunda 17 yabancısı bulunan Sarı- Kırmızılılar, Demokratik Kongolu savunmacının ismini TFF listesinden çıkaracak. Gönderilmesi planlanan diğer isimler ve yapılacak takviyelerin ardından, liste yine 14 kişi olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulacak.

Metin Karabaş

SON DAKİKA MUSLERA GELİŞMESİ!

Devre arasında takımı yenilemek isteyen Galatasaray'la ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İlk yarıda beklentilerin altında kalan ve kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor. Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katan, Sekidika'yı da bitirmeye yaklaşan Galatasaray'da flaş Muslera iddiası ortalığı karıştırdı.

Galatasaray yeni transferlerini bir bir kadrosuna katarken Güney Amerika'dan gelişmeleri yakından takip eden sarı-kırmızılı taraftarların yüreğini hoplatacak bir iddia geldi.

Arjantin'den TyCSports ve Fox Sports; Gremio'nun Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzman (Tigres) ve Martin Campana (Independiente) ile birlikte Fernando Muslera'yı gündemine aldığını ve bu 4 kaleciden birisini transfer etmek istediğini iddia etti.

Gremio'nun iddialı bir takım kurmak istediği ve para musluğunun ağzını açtığı vurgulandı.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SERI'DE SICAK GELİŞME!

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Jean Michel Seri ile prensipte anlaşma sağlayan Lyon, bu transferi Ocak ayında bitirmek için Fulham'la bonservis pazarlıklarına başladı.

Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenilirken, söz hakkı ise Seri ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray'da. Teknik direktör Fatih Terim, takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki futbolcuya göre ikinci yarı planlarını yapıyor.

Ancak Türkiye Ligi'ne uyum sağlayamayan Fildişili yıldız, Lyon'dan gelen uzun süreli kontrat fırsatını değerlendirmek istiyor. Transferde önceliği stopere veren Galatasaray'da Seri'nin durumuna göre orta saha takviyesine karar verilecek.

Kaynak: Sabah

NZONZI'YE TALİP ÇIKTI!

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Fransız oyuncu Nzonzi, kariyerini Londra’da sürdürmek istiyor. Nzonzi, Portekiz ve İngiltere Premier Ligi’nde Aston Villa’dan gelen transfer tekliflerini reddetti. Nzonzi, Premier Lig’de iddiası ve hedefi olan bir kulüpte forma giymek istediğini menajerlerine iletti. Fransız oyuncuya en ciddi talip olan kulüp ise Everton oldu. Ancelotti’nin, Nzonzi’nin transferini istediği ve Fransız oyuncunun Everton Kulübü ile görüşme halinde olduğu ifade edildi. Fransız oyuncuyu ülkesinden Lyon da istiyor.

Kaynak: Akşam

ARDA'NIN MENAJERİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA!

Bonservisi Barcelona’da olan ve 2.5 yıldır Medipol Başakşehir’de forma giyen 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Arda, Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi” ifadeleri kullanıldı.

"Futbol oynayacağım"

Futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda Turan eğer Galatasaray’la anlaşırsa sezon sonuna kadar 1 lira bile almadan bedava oynar” dedi. Tecrübeli futbolcu ise şu ayrılık açıklamasını yaptı: “Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; yani futbol oynamaya devam edeceğim.”

Bütün bunlar yaşanırken İtalyan muhabir Nicolo Schira, “Arda Turan, Barcelona’ya dönerek sezon sonuna kadar bekleyecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitince Galatasaray’a transfer olacak” açıklamasını yaptı. Hatırlanacağı üzere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tecrübeli futbolcu için “Gündem dışı” yorumunu yaparken Teknik Direktör Fatih Terim, “Ben Başkan’ın yerinde olsam bu ifadeyi kullanmazdım” açıklamasını yapmış ve ortalık bir anda gerilmişti.

Kaynak: Akşam







