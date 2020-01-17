17 Ocak Cuma son dakika Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Belhanda takımdan ayrılacak mı? Arda Turan transferinde son durum nedir? Galatasaray forvete takviye yapacak mı? Murillo'dan kötü haber alan Galatasaray'da stoper transferinde son durum nedir? Emre Akbaba'nın sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı. İşte Gs transfer haberlerinde yaşanan son gelişmeler ve gazetelere yansıyan son dakika Galatasaray transfer haberleri...

SON DAKİKA SHKODRAN MUSTAFI GELİŞMESİ

Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sezonu kapatan Luyindama’nın yerine acil stoper arayan Galatasaray’da rota değişti. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de transfer gündemine gelen Shkodran Mustafi’yi gözüne kestirdi. Listedeki isimlerden Jeison Murillo’yu Celta Vigo’ya kaptıran, Mert Çetin transferinde ise henüz ilerleme kaydedemeyen Galatasaray Yönetimi, bu sezon Arsenal’da fazla forma şansı bulamayan Mustafi için girişimleri başlatıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Premier Lig’de sadece 3 maça çıkabildi. Daha önce Galatasaray’a gelmeye sıcak bakan Alman stoperin kiralanması amacıyla, Arsenal’le görüşmeler başlayacak.

Süre alamamaktan şikayetçi

1.84 boyundaki savunmacı, 20 kez Alman Milli Takımı’nın formasını giydi. Sampdoria ve Valencia’da gösterdiği başarılı performansın ardından, 30 Ağustos 2016’da 41 milyon Euro’ya Arsenal’a transfer olan Mustafi, özellikle bu sezon ciddi anlamda düşüş yaşıyor. Süre alamamaktan şikayetçi olan ve kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli stoper, yeni bir maceraya atılmaya hazır durumda. Galatasaray da bu fırsattan faydalanarak transferi bitirmek istiyor.

YUNUS AKGÜN'E TEKLİF YAĞIYOR

Galatasaray’da forma şansı bulamamasına rağmen, adı bir süredir Avrupa kulüpleriyle anılan Yunus Akgün’e, Cercle Brugge kulübünün 2 milyon Euro teklif ettiği ileri sürülmüştü.

Adı daha önce Lazio ve Anderlecht kulüpleriyle de anılan 20 yaşındaki kanat oyuncusunu, son olarak Altınordu kiralamak için devreye girdi.

Son karar Fatih hocanın raporuna göre verilecek.

İŞTE EMRE TAŞDEMİR'İN YENİ TAKIMI

Mali olarak zor günler geçiren ve birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor ikinci yarıda yepyeni bir kadroyla Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanıyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı takım Galatasaray'dan Emre Taşdemir ile söz kesti. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Emre Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maça çıkarken 1 asist kaydetti. (Skorer)

BELHANDA'DAN AYRILIK PAYLAŞIMI

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sosyal medya üzerinden hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Sarı-Kırmızılı bir taraftarın, “Eğer Belhanda’nın takımdan ayrılacağını söylersen seni hayatın boyunca rahat bırakırız” ifadelerine karşı Fransız gazeteci Manu Lonjon, “Belhanda’nın kendisi dedi, menajeri dedi, ben dedim... Ve bir kez daha söylüyorum ocak ayında takımdan ayrılmayacak. İstersen onu Monaco’ya, Nice’e, Schalke’ye, Ajax’a ya da Ittihad’a gönderebilirsin. Seninle her türlü bahse girerim ama sonunda bana ödeme yapmak zorunda kalırsın” cevabını verdi.

Bu yazışmaya yorum yapan Galatasaraylı futbolcu da, “Ben de bahse girerim ki takımda kalacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama 3 yılda kazanılacak 3. şampiyonluk var” dedi.

AHMET BULUT'TAN ARDA TURAN AÇIKLAMASI!

Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden Arda Turan için Brezilya’dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli futbolcu, Filipe Luis’le olan yakın arkadaşlığı nedeniyle Flamengo’yla masa oturdu. Ancak, Arda’nın menajeri Ahmet Bulut bu iddiaları yalanladı. AKŞAM’a konuşan Bulut, çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Arda’yla birçok kulübün ilgilendiğini belirten Bulut, tecrübeli futbolcunun önceliğinin ise Galatasaray olduğunu söyledi. Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Turan, Galatasaray’ı istiyor. Galatasaray’dan haber bekliyor” dedi. Bilindiği gibi Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ile yönetim arasında Arda Turan’ın transferi için görüş ayrılığı var. (Akşam)

EMRE AKBABA'NIN SÖZLEŞMESİNDEKİ O DETAY

Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönen Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın sözleşmesinde ince bir detay bulunuyor.

Emre Akbaba'nın sözleşmesinde yer alan ancak KAP'a açıklanmayan gizli detayda yıldız oyuncunun 15 milyon Euro verildiği takdirde serbest kalacağına dair bir madde bulunuyor.

Fiorentina başta olmak üzere Avrupa'dan ciddi teklifler alan 27 yaşındaki futbolcu adeta göz hapsinde... Emre Akbaba için 15 milyon Euro veren kulüp bu oyuncuyu transfer edebilecek.

Kaynak: Takvim

GALATASARAY ARDA TURAN'I RESMEN AÇIKLAYACAK!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Arda gündemimizde değil" diyen Başkan Mustafa Cengiz için "Ben olsam o cümleyi kullanmazdım" yorumunu yapmıştı. Süreç hem Arda hem de Terim lehine işledi.

Henry Onyekuru sıtma olup hastanede tedavi altına alındı, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Sekidika'ya lisans çıkartılmadı. Ve Arda Turan'a Florya yolu açıldı.

bireysel çalışmalarına devam eden milli futbolcunun, resmen Galatasaraylı olacağını bildiren KAP açıklamasının bir iki gün içinde yapılacağı bilgisine ulaştı. Cimbom, ligde oynanacak Denizlispor maçı öncesinde Arda'nın transferine noktayı koyacak.

32 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Barcelona'dan bonservisini aldı. 2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya dönmeye hazırlanan Arda, sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmedi. Tecrübeli futbolcu, sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul etti. (Sabah)



