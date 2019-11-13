Galatasaray'da son dakika transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki, Galatasaray kimi transfer edecek? Takımdan hangi oyuncular ayrılacak? Sarı-Kırmızılı takımın gündeminde hangi isimler var. İşte 13 Kasım Çarşamba son dakika Gs transfer haberleri ve tüm detaylar...

BRUGGE'DAN GALATASARAY'A DIAGNE TEKLİFİ

Club Brugge, Galatasaray'dan 3.35 milyon euro karşılığı kiraladığı Mbaye Diagne'yi göndermek istiyor ancak 2.45 milyon euro'luk detay bu karara engel oluyor. PSG maçında takımın penaltıcısı Hans Vanaken olmasına rağmen penaltıyı kullanmakta ısrar eden ve kaçıran Mbaye Diagne, maçtan sonra takım arkadaşlarının tepkisini çekti.

Teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan ve para cezasına çarptırılan Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a geri gönderilmesi kararı verildi. Belçika basınında yer alan habere göre; Diagne için şu ana kadar Galatasaray'a 900 bin euro ödeyen Club Brugge, Senegalli oyuncuyu göndermek ve ücretin kalanını da ödemek istemedi.

Ancak, Galatasaray böyle bir şeyin mümkün olmadığı ve ücretin tamamının ödenmesi gerektiği cevabını iletti. Club Brugge, Galatasaray'ın cevabı sonrası zora düştü. Hem oyuncuyu gönderip hem de ücretin tamamını ödemek istemeyen Belçika kulübünün ocak ayı sonuna kadar orta noktanın bulunması için görüşmelerini sürdüreceği bilgisi verildi.

Belçika'da yayın yayan RTBF'nin La Tribune programında konuşan Club Brugge'ün eski oyuncusu Phillippe Albert, Mbaye Diagne konusunu yorumladı.

Albert, "Diagne, PSG maçında çok ileri gitti. Bu onun ilk hatası değil. Gerçekten kabul edilemez davranışları var. Hans Vanaken takımın kaptanıyken onu ezip geçti. Ayrıca, orada Ruud Vormer gibi takımın önemli isimlerinden birini de dinlemiyor. Bu saatten sonra teknik direktör Clement'in yerinde olsam Diagne'yi derhal takımdan gönderirim." yorumunu yaptı.

Kaynak: Sabah

GALATASARAY SİVAS'IN İKİ YILDIZINI İSTİYOR

Sezon sonunda Selçuk İnan’ın ayrılacak olması nedeniyle orta sahada Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı dışında yerli oyuncusu kalmayacak olan Aslan, Yiğidolar’ın başarısında önemli pay sahibi olan Emre ve Mert Hakan’ın performanslarını incelemeye başladı.

Sol açık da oynayabilen 25 yaşındaki Emre Kılınç, 10 maçta 3 gol attı, 5 asist yaptı. On numarada görev yapan Mert Hakan ise 12 maçta 4 gol kaydetti.

Sözleşmeleri 30 Haziran 2020’de bitecek iki isim, ocak ayından itibaren istedikleri kulüple görüşme yapabilecek.

Kaynak: Hürriyet

SİNAN GÜMÜŞ'TE SICAK GELİŞME!

5 yıl Galatasaray’da oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon kontratı sona eren ve Genoa’nın yolunu tutan Sinan Gümüş’ün yeniden Süper Lig’e dönmek istediği öğrenildi.

Büyük umutlarla Serie A’ya giden ve Genoa’da 10 numaralı formayı sırtına geçirmesine rağmen şu ana kadar sadece 2 maçta görev alan Sinan Gümüş’ün İtalya’da mutsuz olduğu belirtilirken 25 yaşındaki futbolcunun Fatih Terim’e haber gönderdiği ifade edildi. Aurelio Andreazzoli’nin yüzüne bakmadığı, Motta’nın ise sadece 88 dakika şans verdiği ofansif oyuncunun yeniden Galatasaray’ı arzuladığı kaydedilirken Terim’in eski öğrencisinin dönüşüne sıcak baktığı bildirildi.

Sarı kırmızılı formayla geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan Sinan Gümüş 5 gol 2 asist yapmıştı. (Akşam)

BELHANDA GALATASARAY'DAN AYRILIYOR!

Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen Younes Belhanda, ocak ayında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’ın yolunu tutacak.

Sarı-Kırmızılılarda satılması planlanan Belhanda için, Suudi Arabistan Kulübü Al Nasr yeniden devreye girdi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yaklaşık 10 milyon euro gibi bir bedelle elden çıkarılması bekleniyor. Al Nasr’da eski Galatasaraylı Maicon ve F.Bahçeli Giuliano da forma giyiyor. Arap basınından gelen haberlere göre Giuliano’nun ülkesi Brezilya’ya dönme ihtimali bulunuyor. Bu sebeple Belhanda ağırlık verildi.

Öte yandan yıldız oyuncu, Fas Milli Takımı’na da çağrılmadı. Oyuncu 19 Kasım’da Gine ile oynanacak hazırlık maçı aday kadrosunda yok.

Kaynak: Akşam

GALATASARAY ONYEKURU İLE ANLAŞTI!

Uzun süredir Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ile bir araya gelmişti. Onyekuru'dan olumlu yanıt alan Hanedar bu kez Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor.

Şükrü Hanedar'ın kısa süre içinde Monaco kulübünün yetkilileri ile masaya oturarak kiralama teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında.

Monaco kulübünün şu ana kadar faydalanamadığı Onyekuru'yu kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. (Takvim)

GALATASARAY'DAN SOBOLEV GİRİŞİMİ!

Geçtiğimiz yaz aylarında yetenekli futbolcunun transferine izin verilmemişti.

Ancak Rus basınında ocak ayında bu işin bitebileceği yazıldı. Bu sezon ligde 16 maça çıkan Sobolev, 10 gol atarken 3 de asist yaptı. (Akşam)



