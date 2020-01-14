Transferin hızlı takımı Galatasaray'da devre arası transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray diğer transferler için çalışmalarını hızlandırdı. Peki, Galatasaray kimi transfer edecek? Takımdan hangi isimlerle yollar ayrılacak. 14 Ocak Salı son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar burada...

SEKIDIKA'YA BURSASPOR KANCASI

Galatasaray’ın Eskişehirspor’dan transfer ettiği Jesse Sekidika, Bursaspor’un radarına girerken, kulüpler arasında oyuncuyu kiralama görüşmesi sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar, kadroda 17 yabancı bulunması sebebiyle bu transfere sıcak baksa da, son karar sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru’nun tedavi sürecine göre verilecek.

NZONZI İÇİN KARAR VERİLDİ

Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Nzonzi’nin kaderi belli oldu. Kampa götürülmeyen tecrübeli oyuncunun kadroya dönme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi. Fransız orta saha oyuncusunun başka bir kulüple anlaşması halinde sözleşmesi feshedilecek. Sarı-Kırmızılılar, Nzonzi ayrıldıktan sonra bu bölgeye bir takviye daha yapabilir.

Oyuncu ise menaceriyle birlikte transfer görüşmelerine devam ediyor.

MARIANO GALATASARAY'DAN AYRILMAK ÜZERE

Sarı-Kırmızılı kulüpte gözden çıkarılan Mariano’nun, Brezilya kulüpleriyle yaptığı görüşmelerden olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Bir süre önce İstanbul’a gelerek yönetimle görüşen Sambacı’nın menaceri, temasları tamamlamak üzere.

Anlaşma sağlandıktan sonra Galatasaray, Mariano’nun transferinden 1.5 milyon Euro civarında bonservis geliri bekliyor.

MURILLO'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Galatasaray artık Kolombiyalı stoper Murillo’yu kiralamak için gün sayıyor. Sarı-Kırmızılılar hem 27 yaşındaki futbolcuyla hem de kulübü Sampdoria ile anlaştı. Bu transfer girişimiyle ilgili Radyospor’a konuşan Kolombiyalı gazeteci Carlos Pamo, Falcao’nu önemli bir rol oynadığını belirterek, şunları dile getirdi: “Jeison Murillo’nun Galatasaray’a transferi büyük ihtimalle gerçekleşecek. Falcao ile yılbaşını birlikte kutladılar. Falcao’nun onu ikna etmesi, transferin olacağına işaret ediyor. Ailece görüşüyorlar ve çok iyi ilişkilere sahipler. Falcao’nun inisiyatifiyle Galatasaray’a transferi gerçekleşecek. Falcao transferde temel bir faktör. Çok önemli bir referans oldu. Birlikte de oynadılar...”

‘İyi bir yolda ilerliyor’

“Muhtemelen kiralık olarak anlaşma gerçekleşecek. Sezon sonuna kadar süren bir anlaşma olacak. Satın alma opsiyonu var mı bilemiyorum. Görüşmeler devam ediyor. Transfer süreci iyi bir yolda ilerliyor. Valencia, Barcelona ve Inter’de oynadı. Murillo sürekli kendisini geliştiren ve kariyerli bir oyuncu. Sürekli ileriye giden bir oyuncu. Murillo bu anlamda çok başarılı olacaktır.”

NAGATOMO BOLOGNA YOLUNDA!

Saracchi transferiyle birlikte satış listesine konulan Galatasaray’ın bir diğer beki Yuto Nagatomo, İtalya’ya geri dönüş hazırlığında. Sarı-Kırmızılılar’ın Inter’den transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Bologna ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Galatasaray, bu transferden de oyuncunun alacaklarına karşılık 1.5 milyon Euro bonservis alıp, bunu yeni takviyelerde kullanmak istiyor.

SERI İÇİN 12 MİLYON EURO

Fransız kulübü Lyon, Galatasaray’da kiralık oynayan Seri’nin bonservisi için Fulham’a 12 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Fransa medyasında yer alan haberlere göre, tarafların anlaşması halinde, Galatasaray’dan oyuncuyu devre arasında bırakması için izin talep edilecek.

Sarı-Kırmızılılar, konuyla ilgili olarak kendilerine resmi teklifin gelmesini bekliyor.

EMRE TAŞDEMİR KAYSERİSPOR YOLCUSU

Saracchi transferi sonrası iyice gözden düşen Emre Taşdemir yol ayrımında. Beklenen patlamayı bir türlü yapamayan genç sol bek, başka bir kulübe gönderilecek. Kayserispor ilk aday... Devre arasında transfer yasağını kaldıran ve önemli takviyeler yapan Sarı-Kırmızılılar, Emre konusunda Galatasaray’ın kapısını çaldı.

Oyuncu da ikna olursa bu transfer resmiyete dökülecek. Anlaşmanın 6 aylığına kiralık olması bekleniyor.

SON MERT ÇETİN HAMLESİ

Luyindama'nın Demokratik Kongo Milli Takımı’nda sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, Mert Çetin’i kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor... Galatasaray’ın milli oyuncu için yaptığı bu girişimler, İtalyan basınında da geniş yer buldu. Calciomercato’nun haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki stoper için İtalyan ekibine 850 bin euro kiralama bedeli önerdi.

Haberde Galatasaray’ın Mert’i sezon sonuna kadar kiralamak istediği bilgisine yer verildi. Ancak, haberin içeriğinde Serie A ekiplerinden Hellas Verona ve Sampdoria’nın da genç stoperi istediğine değinildi. Roma takımdan ayrılması gündemde olan Juan Jesus’un duruma göre, Mert’in transferine yön verecek. Bilindiği gibi G.Saray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz hafta sonu İtalya’ya gitmiş ve Roma ile görüşmelerde bulunmuştu.

Galatasaray, Roma’dan gelecek haberi beklemeye başladı... Eğer milli oyuncu için olumsuz bir yanıt alınırsa rota Sampdoria’dan Jeison Murillo’ya dönecek. Kolombiyalı oyuncuyla, Radamel Falcao vasıtasıyla irtibat kuran Sarı-Kırmızılılar’ın olumlu yanıt aldığı belirtilmişti. Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için Sampdoria’ya 1 milyon euro kiralama bedeli önerdiği de gelen bilgiler arasında... Bu iki stoperden biri ikinci yarıda Sarı-Kırmızılı formayı giyebilir.

BELHANDA'YA MONACO KANCASI!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Monaco'dan Onyekuru'yu alan sarı kırmızılılar, Fransız ekibiyle bir transfer için daha görüşme gerçekleştirecek.

İddialara göre Monaco, Cim Bom'dan Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim'in yıldızının bir türlü barışmadığı ve disiplinsiz tavırlarıyla hem taraftarın hem yönetimin tepkisini çeken Belhanda'nın devre arasında gönderileceği konuşuluyordu.

Fransız ekibinin isteği de Galatasaray'ın kontenjanını da azaltacağı için, yapılacak teklife olumlu bakılacak. Ücret konusunda anlaşma sağlanırsa Belhanda Monaco'ya gidecek.

MARCAO'YA 5 MİLYON EURO

Sezona Garitano ile başlayan Espanyol tecrübeli teknik adamla geride Calero – Naldo ikilisini kullanmış, mavi beyazlı ekip bu stoperlerle kötü sonuçlar almıştı. Garitano’dan sonra göreve gelen Machin ise 3’lü defans sistemiyle mesaiye başlasa da 44 yaşındaki çalıştırıcının ömrü 10 hafta sürmüştü.

La Liga’da çok kötü bir ilk yarı geçiren ve 19 hafta sonunda sadece 11 puan toplayan Espanyol bu sefer teknik direktörlük koltuğuna Abelardo’yu getirdi. İlk maçında Barcelona karşısında 1 puan alan Abelardo defansta her ne kadar Naldo – Bernardo tandemini denese de İspanyol antrenörün acil olarak stoper istediği, Sportif Direktör Francisco Rufete’nin listesinde ise Marcao’nun olduğu belirtildi.

Portekiz ekibi Chaves’ten 4 milyon euro’ya satın alınan 23 yaşındaki Marcao için Espanyol’un 5 milyon euro’luk teklif hazırladığı öğrenilirken, Galatasaray’da Fatih Terim’in Brezilyalı oyuncuyu bırakmaya henüz karar vermediği kaydedildi. Bu sezon 22 maçta forma giyen Marcao 10 sarı 1 kırmızı kart gördü.



