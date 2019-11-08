8 Kasım Cuma son dakika Galatasaray spor haberleri ve Son dakika Galatasaray transfer haberleri taraftar tarafından büyük merak konusu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Real Madrid karşısında aldığı 6-0'lık hezimetin ardından Fatih Terim transfer sinyali vermişti. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve gazetelerde çıkan transfer haberleri!

GALATASARAY'DA TRANSFER OPERASYONU

Avrupa’da yaşanan hayal kırıklığı sonrası Galatasaray’da gözler transfere çevrildi. Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda, kadrosunu büyük ölçüde güncellemeye çalışacak. İlk hedefler; Monaco’dan Onyekuru ile Milan’dan Hakan Çalhanoğlu. İki oyuncunun da Galatasaray’da oynama fikrine çok sıcak bakması, Galatasaray’ı bu transfer operasyonunda avantajlı kılan en önemli detay. Ayrıca iki oyuncunun kulübü de devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

Fransa’da aradığını bulamadı

Milan kısa bir süre önce Galatasaray’ın 6 milyon Euro’luk teklifini düşük bularak geri çevirmişti. Sarı- Kırmızılılar, milli arada İtalyan kulübünün kapısını bir kez daha çalacak. Bu kez teklifin 8 milyon Euro’ya kadar çıkması bekleniyor. Onyekuru ise kiralık olarak Aslan’ın gündeminde. 15 milyon Euro’ya gittiği Fransa’da aradığını bulamayan Nijeryalı futbolcunun, sezon sonuna kadar yuvasına geri döndürülmesi planlanıyor.

Terim yeni listeyi hazırladı

Ancak bu operasyonda Galatasaray’ın önündeki en büyük engel UEFA... Finansal Fair-Play yaptırımları gereği, sadece sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Sarı- Kırmızılılar’ın, bir bütçe oluşturabilmek için birkaç oyuncuyu gözden çıkarması gerekiyor. Fatih hocanın bu doğrultuda bir liste hazırladığı, milli arada bu oyuncuların menacerleriyle temasa geçileceği de gelen haberler arasında.

BABEL'E ŞOK! SATILIYOR

Galatasaray'da gözden çıkarılan son isim Ryan Babel oldu. Bu sezon Fatih hocanın vazgeçemediği isimlerin başında gelen Hollandalı futbolcunun form grafiğinin sürekli düşmesi, planların değişmesine yol açtı. 33 yaşındaki futbolcuyla bir süredir Çin kulüpleri ilgileniyordu.

Teknik direktör Fatih Terim’in hazırladığı yeni satış listesinde Babel’in de kendisine yer bulduğu, deneyimli oyuncuyu Uzakdoğu kulüplerinden birine satmayı hedefledikleri öğrenildi. Galatasaray’ın planı, Babel’den 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli elde edip, bu parayı transferde kullanmak.

NAGATOMO OCAK'TA VEDA EDEBİLİR!

Real Madrid deplasmanında sahanın en kötülerinden olan ve yenilen iki gole doğrudan katkısı bulunan Nagatomo, Ocak ayında Galatasaray’dan ayrılabilir.

Bu bölgede Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve devre arasında tekrar TFF listesine dahil edilecek olan Linnes’i kullanmayı düşünen Fatih hoca, yeni takviyeler için Nagatomo’dan bonservis geliri bekliyor.

5 FUTBOLCUNUN BİLETİ KESİLDİ

6-0’LIK Real Madrid yenilgisi ile Galatasaray’da geri dönülmez son başladı. Teknik Direktör Fatih Terim ilk olarak Beşiktaş derbisinin ardından Ocak ayında yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti. Şampiyonlar Ligi’ndeki vahim tablo ve son Real maçı ile birlikte ara transfer döneminde bileti kesilen isimler de netleşti.

Fatih Hoca’nın yabancı oyuncuların büyük çoğunluğundan genel olarak memmun olmadığı ilk etapta 5 oyuncunun ismini gönderilmek üzere yönetime verdiği ileri sürüldü.

Terim’in Real maçında oyuna hiç almadığı Belhanda’yla eski günlerini aratan Feghouli, bu sezon performansları hiç yükselmeyen Mariano ve Nagatomo ile birlikte yeni transfer Michael Seri’yle yolları kesin olarak ayırmaya karar verdiği belirtildi. (Star)

GALATASARAY'DA NDIAYE SÜPRİZİ!

Teknik Direktör Fatih Terim, biletini kestiği oyuncuların yanı sıra kadroda görmek istediği oyuncuları da bir bir netleştiriyor. Tecrübeli teknik adam öncelikle sözleşmesi dondurulan Linnes’i yeniden kadroya dahil edecek.

Terim, Linnes’in ardından geçen sezon takımda yer alan ancak yolların ayrıldığı Monacolu Onyekuru ve Stoke Cityli Ndiaye’yi de takımda görmek istediğini yönetime bildirdi. Sarı-Kırmızılılar her iki oyuncuyu kiralamak için kulüpleriyle temasa geçti. (Star)

GALATASARAY'DA HERKES SATILIK

Sezon başında 12 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ı hareketli bir ara transfer dönemi bekliyor. Fatih Terim, Ocak ayında yeni bir kadro kurmak için eldeki imkanları sonuna kadar zorlayacak. Geçen sezon ayrılmalarına izin verilmeyen Belhanda- Feghouli ikilisi için artık gelen teklifler değerlendirilmeye alınacak. Teknik heyete göre kaleci Muslera dışında takımda satılmayacak oyuncu yok. İngiliz kulüplerinin izlediği Luyindama'dan 10 milyon Euro üzerinde bonservis beklentisi var. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Nagatomo'nun mukaveleleri ise gerekirse tek taraflı feshedilecek. (Sabah)



