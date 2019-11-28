2020 model Galatasaray, ilk yarının genelindeki tabloya göre çok daha hızlı olacak gibi görünüyor... Takımdaki en büyük problemi tempo düşüklüğü olarak gören teknik patron Fatih Terim, işe ilk olarak kanatlardan başlayacak. Club Brugge maçı sonrası katıldığı basın toplantısında, devre arasında yapılacak transfer operasyonunun son derece geniş çaplı olacağını net şekilde dile getiren tecrübeli hoca, listesini büyük ölçüde hazırladı. Bu doğrultuda iki isim ön plana çıkmış durumda.

GALATASARAY'DA OKAY SÜRPRİZİ!

Sarı-Kırmızılılar, Okay Yokuşlu ile transfer görüşmesi yapıyor. Geçtiğimiz günlerde kulübü Celta Vigo’ya ait her şeyi sosyal medya hesaplarından çıkaran ve şans bulamadığı için ayrılmak isteyen Okay’ın, satın alma opsiyonuyla beraber kiralanması planlanıyor. Fatih hoca, orta sahada neredeyse tüm oyuncuların kiralık olması ve gelecek sezon ayrılma ihtimalleri nedeniyle, Okay’ı elde tutmak istiyor. Milli futbolcu, takımın yeni ön liberosu olarak düşünülüyor.

KAAN AYHAN SEFERBERLİĞİ!

Luyindama’nın sakatlanarak sezonu kapatmasıyla, defanstaki liderini kaybeden Sarı- Kırmızılılar, Fatih hocanın ısrarı üzerine Fortuna Düsseldorf ile bir kez daha masaya oturacak. 25 yaşındaki milli futbolcunun bonservisi için 9-10 milyon Euro civarında rakamlar konuşulsa da, Galatasaray’ın planı önce oyuncuyu ikna ederek kulübü üzerinde bir baskı oluşturmak ve bu fiyatı aşağıya çekmek.

ONYEKURU DÖNÜYOR!

Geçen sezon kazanılan şampiyonluğa büyük katkıda bulunan Henry Onyekuru, uzun süredir listede yer alıyordu. Nijeryalı oyuncuyla her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, milli arada Monaco ile gerçekleşen üçüncü görüşmede son pürüzleri de giderdi. Son anda bir aksilik çıkmazsa, 22 yaşındaki kanat oyuncusu, sezonun ikinci devresinde bir kez daha Galatasaray forması giyecek.

SHAQIRI BOMBASI!

Radardaki ikinci isim de Cim Bom’a yabancı değil. En az 3 farklı transfer döneminde Galatasaray’ın gündemine gelen, hatta anlaşma sağlanan ancak bir türlü resmi imza atılamayan Xherdan Shaqiri, tekrar masada. Bu sezon Liverpool formasıyla 4 maçta sadece 25 dakika süre alabilen İsviçreli kanat oyuncusuyla menacerler vasıtasıyla ilk görüşmeler yapıldı. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın ilgisine daha önceden de olduğu gibi yine sıcak bakıyor.

Operasyonun ilk ayağı

Sarı-Kırmızılılar Shaqiri’yi de kiralayarak, kanatlardaki ağır görüntüyü tam tersine çevirmeye hazırlanıyor. Sol önde sağ ayaklı Onyekuru, sağ önde de sol ayağını kullanan Shaqiri ile birlikte hız problemini çözmeyi hedefleyen Galatasaray’da bu iki hamle, geniş çaplı operasyonun başlangıç ayağını oluşturacak.

Fatih hoca ne demişti?

Club Brugge maçı sonrası katıldığı basın toplantısında devre arasında takımda değişiklikler olacağını belirten Fatih Terim, “Bizim önemli bir handikapımız, sattığımız kadar almak. Devre arasında böyle bir imkan çıkarsa mutlu oluruz. Önümüzdeki 1 ay kimleri alacağız, vereceğiz, bunları göreceğiz. Biz geçen sene devre arasında operasyon yaptık ve çok radikal yaptık. Aldığımız her oyuncu değerli ama bazen adaptasyonları uzun sürüyor” ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE FATİH TERİM'İN TRANSFER LİSTESİ!

Ocak ayı yaklaştıkça Galatasaray hakkında ortaya atılan transfer iddiaları bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fatih Terim’in hemen hemen her maçtan sonra devre arasını işaret ettiği sarı kırmızılı kulüpte Arda Turan, Emre Çolak, Felipe Melo, Henry Onyekuru, Shaqiri, Nazım Sangare ve Banega gibi yıldız futbolcular ön plana çıkarken, bu isimlerin bazılarının gerçekten asılsız olması büyük bir bilgi kirliliğine yol açıyor.

İşte Galatasaray’ın gündemine gelen oyuncuların son durumları:

Arda Turan: Galatasaray maçında 36 bin taraftar önünde Fatih Terim’in elini öpmesinin ardından tecrübeli teknik adamın ‘Bu Arda adamın kalbine de girer gönlüne de girer’ açıklamaları bir anda transfer ihtimalini güçlendirdi. Terim’in istemesi halinde sarı kırmızılı kulübe koşa koşa gelmeye hazır olan Arda Turan Ocak ayında imzayı atmaya hazır.

Emre Çolak: Galatasaray’ın şu ana kadar girişimde bulunmadığı bir futbolcu

Felipe Melo: Geçmişte kulübe büyük katkıları olan Brezilyalı yıldız için herhangi bir girişim yok. Lemina, Seri, N’Zonzi, Taylan Antalyalı gibi orta saha tercihlerinin olması 36 yaşındaki Melo’nun önünde engel olarak duruyor.

Henry Onyekuru: Monaco’da yeteri kadar forma şansı bulamayan Onyekuru Fransız ekibinden 1,5 yıllığına kiralanacak

Shaqiri: Liverpool’da Jurgen Klopp’un tercih etmediği yıldız orta saha Fatih Terim’in listesinde.

Nazım Sangare: Sezon sonunda kontratı bitecek sağ bek Galatasaray’ın istediği futbolculardan biri. Hem yerli, hem de bonservis sorununun olmaması Nazım’ı ön plana çıkarırken, Terim’in Linnes’i kadroya dahil etme planı ve Şener Özbayraklı’nın geri dönmek için gün sayması Nazım’ı geri plana atıyor.

Ever Banega: Sevilla’nın yeni kontrat imzalamadığı ve sezon sonunu beklediği Arjantinli yıldız her ne kadar İspanya’da mutlu olsa da 32 yaşındaki futbolcunun ülkesine geri dönme seçeneği de önünde duruyor. (Akşam)

İŞTE GALATASARAY'IN ARADIĞI SOL BEK!

Avrupa şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da ara transferde öncelik sol beke verildi. Akciğer sönmesi yaşadıktan sonra performansı vasatı aşamayan Yuto Nagatomo ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Milan forması giyen Ricardo Rodriguez için düğmeye basıldı.

İlk görüşme yapıldı

Galatasaray'ın Club Brugge ile maç yaptığı günün sabahında Türk Telekom Stadı'nda ilk transfer görüşmesi gerçekleşti. İstanbul'a gelen Ricardo Rodriguez'in menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Milan'da bu sezon yedek kalan Rodriguez'in Galatasaray'a transferi için pazarlıklar başladı. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, İsviçre Milli Takımı'nın sol beki için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.

Milan transfere sıcak bakıyor

2017 yazında 15 milyon Euro'ya Milan'a gelen ve 2021'e kadar sözleşmesi olan Ricardo Rodriguez, İtalyan devinde 73 maçta 1 gol-9 asistlik performans sergiledi. Bu sezon formasını Fransız yıldız Theo Hernandez'e kaptıran 27 yaşındaki Şili asıllı İsviçreli sol bek, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Milan'ın da zorunlu opsiyon şartıyla transfere sıcak yaklaştığı gelen haberler arasında...(Sabah)

GALATASARAY'DAN LEMINA HAREKATI!

Galatasaray’da teknik heyet ve yönetim, yaz döneminde transfer edilen oyuncular arasında en çok Mario Lemina’yı beğendi. Gabonlu futbolcunun performansından çok memnun kalan teknik ekip, Lemina’nın bonservisinin alınmasını istedi. Sezon başında satın alma opsiyonlu kiralanan Lemina’nın satın alma bedeli 16 milyon Euro. Sarı-kırmızılı kulüp, devre arasında futbolcu satarak transfer bütçesi oluşturmak ve 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istiyor. Galatasaray, Lemina’nın bonservisini elinde bulunduran İngiltere Premier Lig ekibi Southampton ile pazarlık yaparak satın alma bedelini düşürmeye çalışacak.



























