Galatasaray'dan son dakika sakatlık açıklaması! Sarı-Kırmızılı takım Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Saracchi, Marcao ve Emre Taşdemir'in son durumlarıyla ilgili resmi siteden bir duruyu yaptı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması...

Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao Teixeira ve girdiği bir ikili mücadele sırasında sol kasık adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi’nin tedavilerine başlandı.

Karşılaşmada ayak bileğine aldığı darbe sonrası bu bölgede ağrısı oluşan Emre Taşdemir, günü tedavi ile geçirdi.

Üç oyuncumuzun da ileri tetkikleri yarın gerçekleştirilecek.