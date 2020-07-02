Galatasaray'dan son dakika Henry Onyekuru açıklaması: Sözleşme...

Galatasaray'dan son dakika açıklaması... Galatasaray, Henry Onyekuru'nun sözleşmesinin uzatılması için Monaco ile görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

02 Temmuz 2020, Perşembe 20:52 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan son dakika Henry Onyekuru açıklaması: Sözleşme...

Son dakika haberi. Galatasaray Kulübü, kiralık futbolcu Henry Onyekuru'nun kulübü AS Monaco ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasınından dolayı antrenmanlara çıkamadığını, bu konuda Fransız ekibi ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır. AS Monaco FC’nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir."

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