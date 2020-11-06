MENÜ

Galatasaray'dan son dakika Falcao açıklaması!

Süper Lig’in sekizinci haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılı takım idmanda yer almayan Falcao ile ilgili açıklama yaptı.

06 Kasım 2020, Cuma 13:39 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'dan son dakika Falcao açıklaması!

Galatasaray'dan son dakika Falcao açıklaması geldi. Sarı-kırmızılı takım Sivasspor maçında forma giyemeyecek Falcao'nun tedavisine başlandığını duyurdu.

G.Saray'ın yaptığı Falcao açıklaması

Radamel Falcao’nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı. 

Galatasaray'da ayrıca Marcao ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı. 

Fatih Terim'in Falcao'nun yerine Babel, Marcao'nun yerine Donk ve Saracchi'nin yerine Linnes'i oynatması bekleniyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...