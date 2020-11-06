Galatasaray'dan son dakika Falcao açıklaması geldi. Sarı-kırmızılı takım Sivasspor maçında forma giyemeyecek Falcao'nun tedavisine başlandığını duyurdu.

G.Saray'ın yaptığı Falcao açıklaması

Radamel Falcao’nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Galatasaray'da ayrıca Marcao ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

Fatih Terim'in Falcao'nun yerine Babel, Marcao'nun yerine Donk ve Saracchi'nin yerine Linnes'i oynatması bekleniyor.